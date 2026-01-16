Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

為你鍾情丨黃劍文排練時受傷要做針灸治療 鄭俊弘透露尾場何雁詩會帶囝囝捧場

影視圈
更新時間：23:15 2026-01-16 HKT
發佈時間：23:15 2026-01-16 HKT

黃劍文、葉巧琳、鄭俊弘和陳凱彤主演的音樂劇《為你鍾情》今晚（16日）在戲曲中心首場演出，周慧敏和倪震、王祖藍和李亞男等送上花籃祝賀演出成功，圈中人包括胡渭康、劉威煌、黃博、強尼等都有到來捧場。

心情興奮多於緊張

黃劍文和鄭俊弘受訪時表示心情興奮多於緊張，因是重演，亦排練了一個多月，對劇中的歌舞已很熟悉，不過黃劍文因排練時用得右腳太多，前兩日要去針灸治療，雖已好了不少，但現在會不自覺將重心放在左腳。鄭俊弘指自己的舞蹈部分與黃劍文差不多，幸未有受傷，他反而擔心生病影響演出，「囝囝這幾天都在咳，又有工作人員發燒不舒服，我有戴口罩做預防，但即使仔仔咳都唔會避開他，會照樣和他錫錫。」並指太太何雁詩會在尾場帶兒子來捧場，指兒子去年都有來看，今年再看或會再明白一些內容。

邀請中學老師、師弟妹睇騷

黃劍文透露有邀請中學老師和師弟妹以及兒童之家的小朋友來看，指老師一直支持他追夢，很鼓勵他，所以在老師面前演出不會感到有壓力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
11小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
10小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
12小時前
黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關
黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關
影視圈
6小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
5小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
8小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
00:47
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
9小時前
單車男將共享單車扔落橋兼拍片惹公憤 LocoBike：已著手處理｜有片
00:27
單車男將共享單車扔落橋兼拍片惹公憤 LocoBike：已著手處理｜有片
突發
6小時前
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
突發
9小時前