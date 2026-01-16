為你鍾情丨黃劍文排練時受傷要做針灸治療 鄭俊弘透露尾場何雁詩會帶囝囝捧場

黃劍文、葉巧琳、鄭俊弘和陳凱彤主演的音樂劇《為你鍾情》今晚（16日）在戲曲中心首場演出，周慧敏和倪震、王祖藍和李亞男等送上花籃祝賀演出成功，圈中人包括胡渭康、劉威煌、黃博、強尼等都有到來捧場。

心情興奮多於緊張

黃劍文和鄭俊弘受訪時表示心情興奮多於緊張，因是重演，亦排練了一個多月，對劇中的歌舞已很熟悉，不過黃劍文因排練時用得右腳太多，前兩日要去針灸治療，雖已好了不少，但現在會不自覺將重心放在左腳。鄭俊弘指自己的舞蹈部分與黃劍文差不多，幸未有受傷，他反而擔心生病影響演出，「囝囝這幾天都在咳，又有工作人員發燒不舒服，我有戴口罩做預防，但即使仔仔咳都唔會避開他，會照樣和他錫錫。」並指太太何雁詩會在尾場帶兒子來捧場，指兒子去年都有來看，今年再看或會再明白一些內容。

邀請中學老師、師弟妹睇騷

黃劍文透露有邀請中學老師和師弟妹以及兒童之家的小朋友來看，指老師一直支持他追夢，很鼓勵他，所以在老師面前演出不會感到有壓力。