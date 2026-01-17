馬蹄露姪仔馬米高驚爆疑似出櫃  跟俊男親暱依偎：搵到我嘅許志安  女裝打扮撞樣黎海珊

前TVB女星馬蹄露姪仔馬米高，一向作風出位、語不驚人誓不休，這位YouTuber近日在社交媒體上投下震撼彈，疑似正式出櫃。馬米高向來以趣怪敢言的風格見稱，近日他一改形象，在網上晒出一張極為親密的照片，並配文「終於搵到我嘅許志安」，引起網民熱議。

馬米高女性打扮撞樣黎海珊

在公開的照片中，馬米高作女性化打扮，其造型和妝容都極為搶眼。他將一頭紫髮梳成兩個小髮髻，配上紫色瀏海，臉上化上精緻妝容，不僅有嫵媚的眼線，眼角下更畫上了星星和愛心圖案，另一邊臉頰則寫上「LOVE」字樣，眼神迷離，輕咬着太陽眼鏡的鏡臂，神情極有少女味道。他身穿一件藍色印花短版襯衫，露出腰部，整個扮相相當嫵媚。有網民更指，馬米高這個妝容和神態，竟然有點撞樣前TVB女星黎海珊。

馬米高被俊男極親暱

照片中更吸睛的，是馬米高被一名年輕俊男從後用結實的「麒麟臂」溫柔地環抱著，而馬米高亦伸手輕撫對方的頭髮，兩人姿態親暱。馬米高在帖文中寫道：「忍咗好耐終於可以講喇」，似乎是為公開關係作出預告，其後更直言「終於搵到我嘅許志安」，疑似宣告覓得真愛。他的不少朋友和粉絲都紛紛留言送上祝福：「你墮入情網，我們卻在網外看．．．祝福你」。

馬米高曾公開批評鄭裕玲

馬米高作為YouTuber，一直以來都因其出位言論而備受關注。他曾不怕得罪前輩，公開批評鄭裕玲（Do姐）的英文；又曾狠批英國民宿環境惡劣，甚至連環批評台灣人「好假、死不認錯、不尊重他人私隱」，引發不少爭議。

馬米高追美國夢失敗爆喊

除了言論出位，馬米高早前亦曾自爆追「美國夢」失敗，前後花費20萬港元聘請移民律師，準備了厚達200多頁的文件申請「O-1簽證」，卻兩度遭美國移民官拒簽，更因對方指他「不符合資格」、「沒有二百萬訂閱」等理由，一度在美國領事館外失控爆喊，坦言身心大受打擊。

馬米高和馬蹄露不再拍片

作為馬蹄露的侄仔，兩人的互動曾是網民喜愛觀看的內容。不過，馬米高早前表示，為了保護姑姐，決定不再拍攝合作影片。他解釋：「我同姑姐關係同以前一樣」，但因為不想姑姐因自己而受到任何侮辱，他寧願自己被罵，也無法接受家人受牽連，因此選擇停止在幕前合作，足見他對家人的愛護。

