陳凱琳重奪廣告銷售額最高KOL 自爆入行12周年：峰迴路轉 計劃一家五口新年到內地旅遊

陳凱琳（Grace）今日（16日）出席品牌開幕活動，對於成為「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」的她，擊敗倪晨曦、鄭秀文、佘詩曼等重奪排行榜第一位。陳凱琳笑言對排行榜的準則好模糊，反而睇到這個行業，無論歌手、演員或KOL也有不同發展空間跨越媒體，見到香港娛樂性質好澎湃。

入行12年好滿足

談到她的父母也在短片出現，Grace笑言父母一向支持她的工作，又自爆明年馬年是她入行12周年，還憶述當年選港姐後，家人安排到內蒙古騎馬。她說：「爸爸搵返條片出嚟：『阿女，咁就一個圈，入行12年啦！』，自己都好滿足，呢12年經歷好多嘢。」Grace更以「峰迴路轉」來形容過去12年的經歷，因為自己有努力又捱過拍劇時期，雖然外間有不好的評論，但覺得自己畀心機在這行打滾，「好似粉身碎骨咁，但真心好感恩，自己挑戰咗一個極限，諗返以前拍劇可以50個鐘唔瞓，𠵱家只係每朝六點起身同囝囝返學都好攰。」Grace又指入行初時好介懷外間對她的睇法，靠慢慢努力去證明，又笑指相信老公鄭嘉穎最清楚，因為對方在這行身經百戰。

農曆年帶3兒子去旅行

提到早前獨自帶大仔鄭承悅（Rafael）到三亞旅行，她笑言會親自逐個兒子帶去旅行，早前也帶同次子鄭承亮（Yannick） 到深圳滑雪，不過幼子鄭承太（Carlos）年紀尚小，有待長大一點先。Grace指農曆年前會到大馬工作，之後將會一家五口去旅行，兒子有兩星期假期，不排除近近地到內地玩。

