Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳凱琳重奪廣告銷售額最高KOL 自爆入行12周年：峰迴路轉 計劃一家五口新年到內地旅遊

影視圈
更新時間：19:45 2026-01-16 HKT
發佈時間：19:45 2026-01-16 HKT

陳凱琳（Grace）今日（16日）出席品牌開幕活動，對於成為「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」的她，擊敗倪晨曦、鄭秀文、佘詩曼等重奪排行榜第一位。陳凱琳笑言對排行榜的準則好模糊，反而睇到這個行業，無論歌手、演員或KOL也有不同發展空間跨越媒體，見到香港娛樂性質好澎湃。

入行12年好滿足

談到她的父母也在短片出現，Grace笑言父母一向支持她的工作，又自爆明年馬年是她入行12周年，還憶述當年選港姐後，家人安排到內蒙古騎馬。她說：「爸爸搵返條片出嚟：『阿女，咁就一個圈，入行12年啦！』，自己都好滿足，呢12年經歷好多嘢。」Grace更以「峰迴路轉」來形容過去12年的經歷，因為自己有努力又捱過拍劇時期，雖然外間有不好的評論，但覺得自己畀心機在這行打滾，「好似粉身碎骨咁，但真心好感恩，自己挑戰咗一個極限，諗返以前拍劇可以50個鐘唔瞓，𠵱家只係每朝六點起身同囝囝返學都好攰。」Grace又指入行初時好介懷外間對她的睇法，靠慢慢努力去證明，又笑指相信老公鄭嘉穎最清楚，因為對方在這行身經百戰。

農曆年帶3兒子去旅行

提到早前獨自帶大仔鄭承悅（Rafael）到三亞旅行，她笑言會親自逐個兒子帶去旅行，早前也帶同次子鄭承亮（Yannick） 到深圳滑雪，不過幼子鄭承太（Carlos）年紀尚小，有待長大一點先。Grace指農曆年前會到大馬工作，之後將會一家五口去旅行，兒子有兩星期假期，不排除近近地到內地玩。
 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
8小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
9小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
7小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
6小時前
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
突發
6小時前
《中年好聲音2》唱將陳俞霏陷假學歷風波？高調晒MBA證書淘寶價只需雙位數 網民嘲：真係精彩everywhere
《中年好聲音2》唱將陳俞霏陷假學歷風波？高調晒MBA證書淘寶價只需雙位數 網民嘲：真係精彩everywhere
影視圈
6小時前
單車男將共享單車扔落橋兼拍片惹公憤 LocoBike：已著手處理｜有片
00:27
單車男將共享單車扔落橋兼拍片惹公憤 LocoBike：已著手處理｜有片
突發
3小時前
黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關
黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關
影視圈
3小時前
近九成人體內殘留重金屬 常吃1類魚恐吞毒損害大腦增柏金遜病風險 醫生教吃2種蔬果排毒0%
近九成人體內殘留重金屬 常吃1類魚恐吞毒損害大腦增柏金遜病風險 醫生教吃2種蔬果排毒
食用安全
7小時前