倪樂琳愛唱歌想參加選秀節目 自認年紀大記舞步有難度 最愛BLACKPINK已成功搶飛與偶像見面

倪樂琳有份在《慈善星輝仁濟夜》的音樂劇演出，由於大多是合唱，所以演唱部份她沒有害怕，反而在對白上因涉及資訊性，怕講錯而導致她有點驚。

倪樂琳笑稱收山與否睇公司安排

她又表明對唱歌很有興趣，過往也是舞團成員，問她是否打算當跳唱歌手？倪樂琳坦言：「本打算收山，因為自己25歲，不像以前年輕時，可以一次便跳幾個小時，現在要拆開舞步及記走位也感覺有點難，（那現在打算出山？還是收山？）現在聽從公司安排，要我出山便出山、收山便收山。」

倪樂琳10年後參加《中年好聲音》

問到若然公司讓她在歌手方向發展，她想組女團還是個人？倪樂琳表示，其實想過參加選秀節目，這是她兒時夢想，小時候因經常看「K-Pop」愛上跳舞和唱歌，加上也有看內地的《創造101》，問到誰是她的偶像？倪樂琳想也不想便說：「BLACKPINK及成員Jennie，我已經搶到門票去欣賞她們演唱會，他們是我的偶像，我怎樣也追不上他們的步伐，（可以參加《中年好聲音》？）怎樣說我也應該先參加《聲秀》呢！若要參加《中年好聲音》也是10年後的事，屆時我應該磨利了手上的劍，哈哈！」