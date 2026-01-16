金剛舊愛驚爆切除子宮 崩潰自嘲「不是完整的女人」 身體連番受疾病困擾陷低谷

金剛在2019年宣佈與有「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）拍拖，梁云菲向來以火辣身材，加上性格大方率直又敢言，她不時在社交平台合照放閃，還大派福利大晒性感超激靚相，出奇地二人被網民睇好，金剛亦多次透露有結婚打算，可惜拍拖一年，金剛被梁云菲狠飛。

梁云菲動手術切除子宮

梁云菲與金剛分手後，曾有多段戀情，但統統都分手收場，近年身體受到極大困擾，在2025年11月被診斷出罹患「前額葉失能」，因甚麼都做不了像個廢人而陷入抑鬱反應，試過輕生入院，幸好性命無大礙。日前梁云菲因難忍長年飽受婦科疾病的折磨，已動手術切除子宮，自嘲：「我是不是就不完整了？是一個不完整的女人嗎？」

相關閱讀：金剛前女友梁云菲輕生入院 罹患「前額葉失能」抑鬱似廢人：真的很辛苦

梁云菲因子宮肌腺瘤決定切除子宮

梁云菲近年飽受健康問題困擾，曾因前額葉失能而輕生幸獲救，近期又因子宮肌腺瘤的問題，長期受到經痛折磨，最後她決定切除子宮，今日（16日）梁云菲在IG公開手術片段畫面，開完刀飽受痛苦，一度痛到在病床上啜泣，令人相當心疼。其後梁云菲撰文「再見了，我的子宮。」她說：「這幾年來一直被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤，這是兩件完全不同的病症。肌瘤是能夠直接切除肌瘤本身，而子宮肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整個子宮。五天前我到了比較大間的醫療體系，和醫生面診完，馬上就決定在當天下午手術。」

梁云菲質疑是否不完整的女人

梁云菲坦言沒有因爲這件事，開心或不開心：「反而沒甚麼情緒，就是當機立斷的處理完，因爲我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。遇見了，就面對。感謝這2026的精彩開局。也謝謝自己依然果斷勇敢。」梁云菲在片中表示手術過程約3個小時，但恢復對她來說反而是一大考驗：「因為我本身有嚴重的藥物過敏，所以能用的止痛藥很少。在住院的日子裡，每天最期待的就是能夠打止痛針，早上、晚上，只要按下紅色的按鈕，就會有護理人員來幫我打止痛針。」但即使沒有太多的情緒，梁云菲坦言，並沒有因爲這件事，開心或不開心，反而沒甚麼情緒，但梁云菲承認難免失落，「大家都說子宮是女性特徵，那沒有子宮，我是不是就不完整了？是一個不完整的女人嗎」？不過，想到自己很勇敢、很努力，不管是打針吃藥忍受痛，我想這也算是女性的毅力，一起勇於面對自己的韌性，或許我們的靈魂是沒有那麼容易被定義的，能定義自己的只有你的內心以及強大。」

相關閱讀：金剛曾傳死訊現況曝光 火辣舊愛甩拖五年疑餘情未了 公開5項擇偶條件背後藏玄機？