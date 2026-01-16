「主播一姐」突遭封殺全網禁言 逾3000萬粉絲隨時被蒸發 炫富式養女屢被狠批懶理影響

49歲內地知名女主播李湘今日（16日）突傳出其微博、抖音、小紅書等多個社交帳號被禁止關注，其粉絲累計已超3000萬，事件惹來各界震驚關，雖然具體違規細節目前尚未公開，李湘亦未有出回應，不過事件一度衝上微博熱搜，在網路上引發熱議。

李湘在事業最巔峰時暫退娛樂圈

李湘在1997年成為湖南衛視《快樂大本營》主持，後來被封湖南衛視「一姐」，演戲、唱歌全面發展，然而到了2023年，李湘在事業最巔峰時選擇暫退娛樂圈，投資房產、創立娛樂公司、做直播賣貨，李湘與導演王岳倫離婚後，女兒王詩齡依然過富貴無憂的「公主生活」，卻被批評炫富，形象受影響。

李湘所有社交帳號均「限制性措施」

李湘近年被譽為中國直播帶貨始祖，其中微博粉絲高達2456.2萬、抖音粉絲421萬、小紅書追蹤48.7萬，目前李湘所有社交帳號均已「限制性措施」而並非「封號」，現有用戶仍可瀏覽其歷史內容，但新用戶已無法點擊關注。有內地業內人士分析，這種多家社交平台同步行動，可能暗示背後有監管機構的介入，甚至有網民瘋傳李湘的帳號被禁的原因，認為有3種可能，首先是李湘長期過著奢侈生活，可能觸及2025年「清朗行動」，也就是針對炫富、拜金主義等不良價值觀進行整治，其次是涉及稅務違規，李湘名下原本有眾多企業，其中14家現已註銷，引起外界懷疑，最後與隱私侵權事件有關，但實際狀況如何，尚未獲得證實。李湘與前夫王岳倫所生的女兒王詩齡（Angela）的個人帳號並未受到影響。

李湘家庭背景顯赫曾有過2段婚姻

李湘的家庭背景顯赫，父親在湖南法院做副院長，母親經營一個汽車集團，受到父母精英教育的李湘，事業亦經營得有聲有色，是內地電視台湖南衛視「一姐」。李湘曾有過2段婚姻，第一任丈夫是鑽石大王李厚霖，但短短一年兩人便離婚。在2008年拍攝電影認識導演王岳倫後，兩人便於2009年結婚並育有1女王詩齡，不過這段婚姻維持了12年，因王岳倫被爆出三次偷食而在2021年離婚。李湘離婚後帶著女兒在英國生活，她曾在網上晒在英國住的超大豪宅，除了有昂貴家具，還有巨大化妝間，以及專門用來收藏紅酒的房間。李湘又曾自爆每月食材購買至少需要花費65萬元，一年就是780萬，又曾在節目大方展示了家中的雪櫃，當中有新西蘭空運牛奶、新鮮三文魚、鮑魚燕窩、黑松露、冬蟲夏草、大閘蟹等各種高級食材。

李湘養女方式多年來都極具爭議

李湘養女方式多年來都極具爭議，女兒王詩齡由細到大每次出鏡都是一身名牌，其中有好多甚至是高訂款，隨便一件都要上萬元，曾有指李湘在英國斥巨資購買豪宅，方便將來移民及陪伴獨生女王詩齡讀書，但遭李湘否認。不過李湘曾晒英國超大豪宅，見到有昂貴家具，巨大化妝間，以及專門用來收藏紅酒的房間。而王詩齡更擁有了許多人做夢也想要的Hermès，試過晒出價值逾百萬元的Hermès罕有款喜馬拉雅Birkin手袋， 還經常在社交網分享奢華生活，出入名店兼到豪華餐廳享用美食，入讀英國的貴族女子名校Benenden School，賭王千金何超欣及英國安妮公主都讀過，每年學費超過43萬。李湘更曾貼出逾千萬勞斯萊斯預祝女兒考駕照。