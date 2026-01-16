郭富城獲馬會委任為「馬年大使」 與「舞林密碼」首次拍廣告 密謀為三寶舉行百日宴

郭富城今日（16日）到跑馬地馬場出席活動，獲香港賽馬會委任為「馬年大使」，將會於馬年參與一系列社區活動和項目，並錄製馬年主題曲《繼續衝》，分享他對馬匹和賽馬運動的熱愛，又與愛駒「舞林密碼」首次一起拍廣告，令他覺得很有紀念性。

郭富城不理酬勞只享受過程

郭富城受訪時表示正構思拍攝《繼續衝》的MV，透露或會有騎馬畫面，但未必會再與愛駒合作，因為牠仍有出賽，除非馬匹退役，否則只能由騎師策騎，又說會再次與美國頂級排舞師合作，為新歌排舞，笑指每次合作都令他有新啟發，稱自己也不斷地學跳舞，問到今次與馬會合作的酬勞是否很可觀？他表示不知道亦不會理，工作一向是由經理人小美負責去傾，他認為最重要是能享受工作過程，又希望新歌能於農曆新年前與大家見面，而他亦會於大年初三出席馬場活動。

郭富城為工作勤Keep fit

講到農曆年要工作是否無假放？郭富城稱過年也要工作，但三寶即將出生100日，有意為她舉行百日宴，「近來有很多工作要準備，好似下星期會到北京舉行演唱會，之後就會拍新戲，會橫跨農曆年拍攝。（拍《九龍城寨》前傳？）不是，現在未講得係咩，拍完戲又要繼續巡唱，馬會亦有一連串活動，工作很忙，但都是開心事，因為我是工作狂，工作越多越有動力，現在最重要是keep fit，始終正在做巡唱，要將個人狀態保持最好。」

郭富城巡唱加入鬥舞環節

他早前在西安舉行巡唱時，與粉絲一起鬥舞掀熱話，郭富城表示是開心事，在近來的內地巡唱都加入了大合唱和鬥舞環節，和粉絲更有互動，直指每次聽到粉絲大合唱都很感動，「上次為周杰倫做演唱會嘉賓時，就是用《Baby Shark》隻舞來開場，我一直都不知呢隻舞有咁好反應，於是想到不如用呢隻舞在巡唱時與粉絲鬥舞。同埋每次巡唱都有將潑墨和書法融入演唱會，我有儲起這些作品，最特別的是，這些作品都隱藏了每個巡唱的地點，完成巡唱後，希望有機會展覽這些作品。」

郭富城不介意太太公開屋企內貌

另外，太太方媛不時都會拍片分享家庭點滴，日前她在社交網上載一段溫馨的家庭生活影片，罕有曝光位於跑馬地豪宅的內貌，寬敞空間隨即成為網民討論焦點，郭富城表示一直支持太太的工作，認為太太除了照顧小朋友，也可有自己的理想，又說片段曝光屋企內貌不要緊，他說：「每個人都有自己的屋企，反而覺得傳媒很有心，留意到不少細節，我完全無問題。」