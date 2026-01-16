軋戲｜劇情懶人包、角色介紹、5大看點、陳星旭與盧昱曉CP感十足
軋戲｜《軋戲》由陳星旭與盧昱曉領銜主演，是一部以劇本殺為主題的都市愛情劇。下文為您精心整理了《軋戲》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及必看亮點！
軋戲｜劇情大綱
《軋戲》改編自祖樂的同名小說，故事講述由陳星旭飾演的肖稚宇與盧昱曉飾演的胡羞，因一場民國主題的劇本殺而結緣。二人在充滿諜影的劇本世界中產生火花，並在現實世界中意外重逢，揭開了彼此的真實身分。他們穿梭於戲中戲的錯位時空，最終在跨越維度的羈絆中，實現了雙向的成長，完成了愛情與自我的蛻變。
軋戲｜追劇日曆
軋戲｜角色簡介
軋戲｜人物關係圖
軋戲｜分集劇情
第1-2集：胡羞被NPC秦宵一「殺死」
胡羞在與未婚夫啟然的訂婚宴上，突然被對方臨時取消訂婚。為了讓胡羞放鬆心情，閨密帶她體驗VR劇本殺。在遊戲過程中，現實生活的不順讓她決心要在遊戲中取勝。她與NPC秦宵一合作，最終卻反被對方「殺死」。心有不甘的胡羞再次挑戰，二人再度交集，這次胡羞成功反擊陷害秦宵一，迎來勝利。回到現實後，胡羞不但裸辭，更對劇本殺上癮，但當她發現見不到熟悉的NPC秦宵一時，便感到興趣大減。事實上，「秦宵一」的真正身份正是劇本殺店的老闆肖稚宇。其後，胡羞的未婚夫上門追討禮金，胡羞強勢還擊，而肖稚宇正好目睹了這一切。
第3集：胡羞將房子租給肖稚宇
胡羞本為找工作苦惱，她去劇本殺再戰一回，誤觸凶宅副本，秦宵一英雄救美。遊戲結束後下大雨，胡羞好心借傘給肖稚宇但被無視。二人再在一間便利店相遇，他不願與玩家有過多接觸，派好友龔懷聰出面去整租胡羞家。
軋戲｜5大必看亮點
1. 陳星旭、盧昱曉戲外互動充滿粉紅泡泡
《軋戲》作為陳星旭與盧昱曉的首次合作，二人在劇中有大量的親密戲，展現出極佳的默契，更有網友統計指劇中吻戲高達27次。他們在宣傳期間的自然互動，讓CP粉絲看得心動不已。在一次活動中，盧昱曉玩遊戲時不慎摔倒，陳星旭迅速將她扶起，二人更忍不住相視而笑，充滿粉紅泡泡。
2. 首部以「劇本殺」為題材的電視劇
《軋戲》是首部以「劇本殺」為題的電視劇，劇情講述陳星旭和盧昱曉在一次次的劇本殺遊戲中對彼此萌生情愫，並在現實生活中交織出一段雙向奔赴及自我成長的愛情故事。劇集甫開播已收獲大量關注，陳星旭和盧昱曉的角色熱度均破億，足見其受歡迎程度。
3. 「貓的樹」執導，展現獨特鏡頭美學
本劇由著名導演「貓的樹」執導。他早年以拍攝微電影聞名，曾與多位現已成名的藝人合作，包括陳都靈、宋威龍、白鹿等，其中白鹿正是透過他的作品《這個冬天你戀愛了嗎》而被大眾熟知。轉型拍攝電視劇後，貓的樹也參與了多部爆款劇集。外界期待他能以其標誌性的清新唯美鏡頭語言，為《軋戲》的角色情感增添更多浪漫色彩。
4. 高達119首原聲配樂，打破華語劇紀錄
《軋戲》的製作團隊為了給觀眾帶來極致的視聽享受，並配合劇本殺的多元世界觀，特別邀請國際創作團隊，收錄了多達119首原聲配樂，成為華語時裝愛情劇中配樂曲目最多的劇集。配樂分為「劇本殺／虛擬世界」、「摩登都市／現實世界」及「強旋律／走心沉浸」三個部分，能根據劇情走向搭配專屬配樂，足見其製作之用心。
5. 道具盜用素人資料引發爭議
《軋戲》開播不久即引發爭議。有網民指出，劇中出現的倫敦大學學院（UCL）建築系錄取通知書，盜用了其女友的真實文件。劇組僅粗略修改了標題的姓名拼音，但正文內容卻完整保留了家庭地址、郵編等敏感個人資料，甚至未完全覆蓋原有的姓氏，事件引起網民對劇組人員作風不嚴謹、洩漏他人私隱的熱烈討論。
