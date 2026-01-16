陳志雲自爆離開商台並非「蟬過別枝」 剖白險移居外地悟出人生哲理 引用《聖經》金句宣傳新節目

67歲商台首席智囊陳志雲日前在其主持的商台節目《在晴朗的一天出發》倒數，同時宣布2026將有「新人事」接任，甚至又重返TVB門外與TVBuddy合照，結果傳出他離開商台並重返TVB的傳聞，最後只不過是宣傳策略，陳志雲將與前立法會議員江玉歡主持晚間節目《又係時候同一天講再見》，而此節目「香江才子」陶傑主持的清談節目《光明頂》。

陳志雲稱想過離開商台但不是「蟬過別枝」

不過陳志雲的舉動惹來不少爭議，有人覺得陳志雲戲弄聽眾，又有網民指他還是要借TVB的招牌做宣傳，嘲諷對方自製話題：「人無恥便無敵」、「前輩搲撈」、「佢諗多咗」、「點會請返呢條友？呢條友成日唱衰舊公司，唯恐天下不亂。」連日來陳志雲在個人的社交平台，以「擠牙膏」方式剖白打卡原因與及自爆曾欲離開商台，今日（16日）又稱想過離開商台， 但不是「蟬過別枝」，而是移居外地。

陳志雲曾想過離開商台移居外地

陳志雲今日貼上張望着維港的相片並稱曾想過離開商台移居外地：「呢個念頭，並唔係我自己最初提出，而係一班好朋友移居外地之後，一直游說我加入。佢哋真心相信，移居之後，我會生活得好開心。我一大弱點，就係唔識同人講『NO』。 朋友甚至幫我準備好移居文件同手續。嗰陣，我已經搬離自己居所，入住服務式住宅，屋企所有傢俬都已經船運走，隨時可以離開香港。後來因為疫情，當地駐港辦事處同我講，需要多一份證明，先可以即刻批出。 呢個『停一停』，反而畀咗我第二次機會，重新問自己一句：我係咪真係想走？呢一年半，每一晚，我望住維港兩岸、望住夜空嘅星星，一段段童年、成長、青春嘅畫面湧現出嚟。喺八十年代中期香港成長，其實好幸福。 呢個城市畀過我機會，畀過我舞台，亦畀過我好多珍貴嘅人與情。移民，某程度就係連根拔起。 我問自己：『喺另一個地方長期生活，我真係會鍾意嗎？』答案，其實好清楚。」

陳志雲因為愛最後選擇留低

陳志雲最後選擇留低：「唔係因為驚，而係因為愛。最後，我鼓起勇氣，用手機拍咗一段短片，同朋友解釋我點解決定留喺香港。 嗰段片，我拍咗好多次先敢發送出去。好幸運，我嘅朋友唔單止理解，仲同我講： 『多謝你坦白，同埋尊重你嘅選擇。最緊要選擇你最快樂嘅生活模式。』佢哋從來冇用情感勒索我。 有咁嘅朋友，夫復何求。我喺香港冇血緣上嘅家人，但我有一班可以稱之為『家人』嘅朋友。 家人，未必一定要有血緣。真正要講再見嘅，其實係……『再見』兩個字好容易講， 但要同自己嘅焦慮、辛勞、壓力講再見，從來唔容易。希望《又係時候同一天講再見》呢個節目，夜晚可以陪你一齊做到呢一件事。為大家帶嚟心中嘅平安、喜悅、快樂。幫助大家好好充好電，面對明天嘅工作。正如《馬太福音》第 6 章 34 節所講：「不要為明天憂慮；一天的難處，一天當就夠了。」希望你哋支持。《又係時候同一天講再見》！祝福大家！」

