孫藝珍44歲生日狂收蛋糕 與玄彬一家三口慶祝 兒子要食炸雞被趕吹蠟燭

影視圈
更新時間：15:45 2026-01-16 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-16 HKT

韓國女神孫藝珍於本月11日度過44歲生日，昨日她分享慶生照片及影片，寫上：「多得大家，我度過了非常幸福的生日。謝謝你們，我愛你們！」當中可見她收到多個不同造型的蛋糕，其中最吸引的就是她與玄彬的3歲兒子「甜豆」為她獻唱生日快樂歌，並催母親趕快吹蠟燭。

孫藝珍堅持要先許願

孫藝珍一家三口慶祝生日，兒子「甜豆」用帶着BB音的聲音唱生日歌，非常可愛，但他催促媽媽吹蠟燭，孫藝珍明言想先許願，忍不住笑出來說：「不，我得許願後才能吹。」兒子還是忍不住說：「都好了就快吹吧！」最後孫藝珍笑着吹熄蠟燭，原來兒子是急着食炸雞，他叫着：「吃炸雞吧！」讓孫藝珍大笑起來，玄彬雖然沒有出現在影片中，不過隱約能聽到他輕輕的笑聲，畫面相當幸福。

