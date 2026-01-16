Danielle 被踢出NewJeans 開設個人社交網發文：困難不易跨過 仍視隊友為她第2個家人

韓國歌手Danielle於上月29日被ADOR娛樂踢出韓團NewJeans，日前她開設個人社交網，並開了約10分鐘的直播交代心境，表示「一切還未結束」，並會為回歸NewJeans戰爭鬥到底。今日，她再撰長文感謝粉絲支持，又指NewJeans隊友是她的第2個家人。

感謝溫暖又可靠的粉絲

在長文中，Danielle首先問候Bunnies（NewJeans粉絲暱稱），坦言放下過去不容易，但現在更想專注真正重要的事物，「這段時間，你們等我、為我加油、溫柔地抱緊我，我真的非常感謝。其實我很想你們，但不管怎麼找詞語，都沒辦法完整表達我的真心。在我失去勇氣的時候，給了我重新站起來的力量，也讓我明白甚麼才是真正重要的事。身邊有這樣溫暖又可靠的粉絲，對我來說是非常大的祝福。」

將慢慢分享這一年的事

Danielle也提到成員Minji、Hanni、Haerin、Hyein，是她第2個家人，「或許一起行動的時間錯開，但沒有任何事能把他們分開，那份羈絆是這世上獨一無二、無法被視為理所當然的存在。即使未來仍面對困難，也會彼此守護、繼續往前，那對自己來說是最重要的事。」Danielle坦言仍會感到不安與害怕，「不只是為了我自己，也是為了我所愛的所有人。」她以一句話為自己打氣：「困難的時刻不是『不可能』，而只是還需要一點時間。」信件最後，她向粉絲送上祝福，希望大家能把每一天都當作全新的開始。Danielle最後透露自己開設了新的IG帳號，未來將慢慢分享這一年來所看見、感受及學習到的事。