Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Danielle 被踢出NewJeans 開設個人社交網發文：困難不易跨過 仍視隊友為她第2個家人

影視圈
更新時間：15:15 2026-01-16 HKT
發佈時間：15:15 2026-01-16 HKT

韓國歌手Danielle於上月29日被ADOR娛樂踢出韓團NewJeans，日前她開設個人社交網，並開了約10分鐘的直播交代心境，表示「一切還未結束」，並會為回歸NewJeans戰爭鬥到底。今日，她再撰長文感謝粉絲支持，又指NewJeans隊友是她的第2個家人。

感謝溫暖又可靠的粉絲

在長文中，Danielle首先問候Bunnies（NewJeans粉絲暱稱），坦言放下過去不容易，但現在更想專注真正重要的事物，「這段時間，你們等我、為我加油、溫柔地抱緊我，我真的非常感謝。其實我很想你們，但不管怎麼找詞語，都沒辦法完整表達我的真心。在我失去勇氣的時候，給了我重新站起來的力量，也讓我明白甚麼才是真正重要的事。身邊有這樣溫暖又可靠的粉絲，對我來說是非常大的祝福。」

將慢慢分享這一年的事

Danielle也提到成員Minji、Hanni、Haerin、Hyein，是她第2個家人，「或許一起行動的時間錯開，但沒有任何事能把他們分開，那份羈絆是這世上獨一無二、無法被視為理所當然的存在。即使未來仍面對困難，也會彼此守護、繼續往前，那對自己來說是最重要的事。」Danielle坦言仍會感到不安與害怕，「不只是為了我自己，也是為了我所愛的所有人。」她以一句話為自己打氣：「困難的時刻不是『不可能』，而只是還需要一點時間。」信件最後，她向粉絲送上祝福，希望大家能把每一天都當作全新的開始。Danielle最後透露自己開設了新的IG帳號，未來將慢慢分享這一年來所看見、感受及學習到的事。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
5小時前
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
4小時前
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
6小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
18小時前
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
影視圈
6小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
23小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
8小時前