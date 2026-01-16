《中年好聲音2》唱將陳俞霏陷假學歷風波？高調晒MBA證書淘寶價只需雙位數 網民嘲：真係精彩everywhere

曾經在TVB真人騷目《中年好聲音2》七強止步的陳俞霏日前在IG貼上一張MBA（工商管理碩士）畢業證書並說：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」當時因為一句「生活處處都係舞台」惹離巢疑雲。

陳俞霏出PO後一度惹網民熱議

不過陳俞霏出PO後，一度惹網民熱議，原因並非與她是否為離巢鋪路有關，而是質疑這張證書的真偽，有網民發現陳俞霏的證書來自「Academy Europe Open University」， 本身是一間遙距Online學習大學，雖然在其網站上聲稱擁有各種「認證」，但這些認證似乎並非來自任何國家或地區的官方教育部門，結果有人說：「係都搵張個名作得好啲， 又academy 又 university，一睇就知係假嘢。」、「既有Diploma 又有 Master，好特別！」

陳俞霏已經將IG的PO刪除並在限時動態留言：「我決定唔去自證任何嘢，因為咁係件好無聊嘅事，反正學到係我自己，刪就係費事你哋嘈亂巴閉。」不過因為陳俞霏的Threads未有刪po，結果有網叫民湧到Threads繼續留言，有人說：「學識買淘寶都咁招積，真係咁開心咩？」、「見到你個名就知張嘢係假，我喺歐洲生活三年幾未試過係咁樣擺個名，first name last name都唔識分，畀多$55買張嘢啦，老土。」、「可唔可以講埋你學咗啲咩知識？」、「之前基哥老婆都示範咗一次俾你睇，點解onX嘢都仲要再做多次？真係咁無腦！」、「一百人仔有找，我都買…讀返個先。」

甚至有人貼上淘寶的截圖，相中可見證書的樣本與陳俞霏貼上來的證書，相似度達99.9%，價錢只需人民幣55.2到69（約港幣$61.8到$77.25）不等，有人還說：「有TB，要哈佛大學畢業雙碩士仕學位完全冇難度。」、「Link please，想一年集齊top12大學證書。」、「我都買返2張放係補習社先。」、「拼多多再平啲。」、「讀MBA嘅重點係networking，搵間唔係正規大學，讀個冇認受性嘅online degree嘅意義係⋯⋯」、「買張證書當自己真係讀完MBA真係好厚面皮。」、「橫掂都係淘張博士好過啦！」、「擺上嚟畀人笑咁得意既，真係精彩everywhere！」

