周慧敏才華洋溢揭開隱藏身份原因 兩畫作入選國際水彩巡迴展展出

58歲的周慧敏（Vivian）入行逾40年，從參加新秀到加入香港電台做DJ，後期向歌影視三棲發展，成為一代「女神」代表。周慧敏曾一度淡出，近年再度重返大眾視線，到內地舉行巡迴演唱會密密吸金，原來周慧敏最近又有新搞作，向畫家之路進發。

周慧敏畫香港風貌

周慧敏前日（14日）在IG分享「2026 香港．泉州國際水彩巡迴展」開幕禮，原來她有兩幅作品《後巷》、《舊居》入選，在水彩巡迴展中展出，兩幅畫作記錄了二十多年前的香港風貌，盛載著一代人的集體回憶。

相關閱讀：經典神級組合世紀Re-U！商台《無字頭》主持合體掀回憶殺 61歲倪震近況曝光嚇窒網民

周慧敏表示畫展舉行8天，向朋友表示抱歉沒有提早通知：「抱歉本人沒有預早告知大家，連朋友都沒有告知，因為有點社恐，只能專心完成今日的開幕禮，再慢慢寫個post與大家分享。」周慧敏感謝大會籌劃人廖小平老師的賞識，邀請她以水彩愛好者之姿參與是次展覽。

周慧敏大開眼界

據周慧敏形容今次的畫展匯集三十多國、六十多位畫家之作：「好榮幸我能作為香港的一份子參與。得以近距離欣賞多位名家真跡，讓我大開眼界同時，也上了好好的一課。」並期盼自己在步人生新階段時，再有新作品見大家。

周慧敏多才多藝，曾醉心水彩畫作，其過往有多幅作品獲得獎項，2001年以水彩畫《新疆老翁》獲得「視藝新紀元獎」，翌年再憑《望過去，看將來》作品，入圍首屆「中國水彩人物畫展」。

相關閱讀：58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光