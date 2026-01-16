40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底

40歲韓國搞笑藝人朴娜萊（朴娜勑）早前捲入「非法醫療行為」爭議，之後又爆出職場欺凌，朴娜萊宣布全面停工。朴娜萊之後再遭前經理人爆黑材料，指她曾與男性「玩車震」，又強逼兩名經理人旁觀交歡過程，更因為興奮過度狂踢椅背險釀成車禍。事件爆出後，不少網民猜測男方身份，近日「車震男」疑遭起底。

朴娜萊經理人再爆料

朴娜萊早前對被爆「車震」風波，避重就輕未有正面回應。但前經理人A某向韓媒《Xports News》爆料，逐一推翻朴娜萊的解釋，又拎出診斷書、和解書等證據，強調自己因為兩次事件，曾取得醫療診斷書，並且已交給警方，屬於實質的「特別傷害」而非糾紛。

相關閱讀：女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍

朴娜萊前經理人A某提供和解書內容，原是「朴娜萊、A某、組長經理人三方若違約，各賠3,000萬韓圜（約15.9萬港元）」的對等條款，結果朴娜萊回傳的版本，卻變成A某、組長經理人如違約，「一次就要各賠10億韓圜（約530萬港元）」，條件並不對等。朴娜萊前經理人A某直言：「把和解書攤出來，一看就知道誰在說謊。」

朴娜萊傳安插男伴入公司

對於外傳前男友捲入的侵占疑雲，朴娜萊曾解釋男方是「經營學系出身、懂會計」，帳務與合約交由對方處理，公司的會計部只負責報稅。不過前經理人A某拆穿真相：「他其實只讀了一個學期就退學了，根本不是甚麼經營學背景。」

前經理人A某進一步爆料，指朴娜萊向前男友發放每月400萬韓圜（約2.1萬港元）的薪酬，還長期動用公司的資金作為私人開銷及購買禮物費用，就算之後換新會計師，被對方指出當中問題，情況始終未有轉變。

朴娜萊男伴遭網民嘲諷

不少網民對朴娜萊的男伴遭韓網起底，留言嘲諷：「只讀一學期經營學系就退學，沒上班卻月領400萬，根本人生勝利組吧」、「高中畢業一個月就賺400？這到底是甚麼神職位？」、「經營學系畢業的我輸慘了，人家讀一學期就有400萬，真的笑不出來」等。

相關閱讀：48歲男星惹官非公開病歷證清白？ 意外驚爆不舉洩「男人最痛」 長年服助勃藥