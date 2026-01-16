Candy讚193生得高大有安全感 COLLAR互勉「相信自己」迎4周年丨專訪

人氣女團COLLAR成軍近4年，近日推出新歌《下次不如相信自己一次》，COLLAR各人坦言經常也有不相信自己的時候，希望以溫柔旋律與勵志歌詞，為正處迷茫的人注入信心，提醒要相信自己所做的決定。對於「A0女神」Candy（王家晴）與ERROR成員193（郭嘉駿）傳出緋聞，她亦首度開腔回應感情觀，笑言若將來戀愛，必先請隊長Gao過目。 文：霍淇 圖：林賓尼 Makeup：@Powderclub_hk Hair：Taurus Lee、Kristy Cheng、Ricky Lam、Yan Lee Stylist：Cedric Cheung Shoes：Charles & Keith Glasses：Gentlemonster from Puyi Optical & Cartier

新歌《下次不如相信自己一次》COLLAR也是受益者，而這個概念也令她們很感動，「因為我們有時候一直向前衝，做很多事情都沒有甚麼時間停止，無時間先安慰了自己。所以這次也是幫自己充電，再去做多一些作品的一個契機。」歌曲中「會呼吸一切都未算遲」一句，尤其觸動人心，Day坦言自己經常醒來反問「為何要上班？」在應該與不應該之間掙扎，而這句歌詞讓她感到平靜，希望將同樣力量傳遞給聽眾。

從《造星》舞台到正式出道，成員們坦言自我懷疑從未間斷。芯駖笑說無論年齡性別，人都難免陷入自信低谷，自己從小考試到參加《造星》比賽時，經常覺得「熬不過去」；Gao則反思出道後想得太多，反而失去享受舞台的時刻；Candy謂每次接受新的事情都會有懷疑自己的時候，但之後也會認為要做就去做；Ivy習慣先衝刺再忐忑，容易在意他人眼光，然後又會開始懷疑自己；Winka認為適當反省是成長，但過度內耗不如學會相信自己。Marf則分享，生活中要質疑的事太多，有時需要「撻一下手指」提醒自己回歸當下。

擇偶先畀隊長過目

感情世界一向是外界關注焦點，近日被傳與193關係密切的Candy，被問到是否相信自己的眼光時？她笑答：「不知道！」隨即透露曾向隊長Gao承諾，將來若戀愛必先讓對方過目，「我相信她們的眼光多過自己。」她解釋因感情經驗少，特別需要情緒價值與旁人意見，「如果她們覺得OK，我就更有信心。」被問到擇偶條件，強調相處與感覺優先：「真的要認識一個人，相處過才知道是不是真心喜歡。」至於是否偏愛長腿男生？她大方承認喜歡個子高的男生，「覺得高的人有安全感。（193符合嗎？）都要再相處，不是只高就可以。」Gao則在一旁笑說Candy對男友要求甚高，必須「三觀契合」，兩人能互相理解才是最重要。

做到「人COLL合一」

明年將邁入成軍4周年，Marf指這段時間自己最大的感受是陪伴，Winka認為大家可以互相互補，就算大家不經常見面也會想互相關心，而Gao亦認為大家也學識更珍惜身邊的關係，芯駖就指最大的得着是人，因要遇上適合一起工作的人很難：「合為一體這樣說好像很視像化，但我覺得精神上，我們確實做到了『人COLL合一』。」

