張栢芝細佬張柏文罕曝光有驚人變化 網民指撞樣73歲伍衛國 傳曾揸Uber搵食一原因激嬲家姐

現年40歲的張栢芝胞弟張柏文，近年生活極為低調，鮮有公開露面。最近，有網民在內地巧遇他並拍下合照，照片在網上流傳後引發熱議。雖然張柏文精神奕奕，態度親民，更練得一身健碩肌肉，但他異常成熟的外貌，加上不幸遇上頭髮稀疏的問題，令有網民指他竟意外「撞樣」73歲的前TVB小生伍衛國。

張柏文撞樣73歲伍衛國？

從網民分享的照片可見，久未露面的張柏文戴上眼鏡，打扮斯文。當日他與朋友聚餐，面對粉絲的合照要求，他大方答應，盡顯親民一面。照片中的他雖然身材保持得相當好，胸肌飽滿，顯然是長期健身的成果，然而其外貌卻與實際年齡有著頗大出入。不少網民指出，40歲的張柏文臉上已顯現歲月痕跡，加上明顯的髮線後移及頭髮稀疏問題，令他看起來比真實年齡成熟得多。更有甚者，有網民覺得他與現年73歲的資深演員伍衛國有幾分相似，令人大感意外。

張柏文星途不順

作為張栢芝的弟弟，張柏文於2002年挾著家姐的名氣加入娛樂圈，可惜星途平平。近年他希望繼續在演藝圈發展，但機會不多，最近一次亮相已是前年在電視劇《一舞傾城》中客串，他於劇中戲份極少。

張柏文曾揸Uber搵食

演藝事業發展不順，屢有傳聞指張柏文在經濟上需要家姐張栢芝接濟。愛錫家人的張栢芝不僅曾多次帶他出席公開活動增加曝光率，更出資助其創業，包括開設酒吧及投資車行。不過，其後曾傳出他因買賣車輛騙取差價而激怒張栢芝，導致姊弟關係一度決裂，甚至因欠租而被業主告上法庭。後來，有指張柏文為維持生計，有意成為Uber司機，張栢芝得悉後即豪贈一部價值逾70萬港元的七人車給他，讓他可以靠揸車維生。

張柏文曾與何佩瑜拍拖

雖然曾有不和傳聞，但張柏文在訪問中澄清，指自己與家姐關係依然非常要好，每周都會互相聯絡，過時過節更會一同慶祝。在感情方面，張柏文最為人熟知的是曾與性感女星何佩瑜（Jeana）的一段情。當時兩人愛得高調，經常被傳媒拍到出雙入對，但戀情僅維持半年便告終。

