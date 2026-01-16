聲秀畢業演唱會本周日舉行 胡子貝陸卓謙孖甄敏芳夾band 分享開騷前內心感受

《聲秀》16強學員包括馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩和穎喬，﻿ 將出現於本周日(18日) 晚上在麥花臣場館舉行的「《this is OUR STAGE》聲秀畢業演唱會」。﻿日前胡子貝、陸卓謙Jeffery和甄敏芳Jenny相約去了band 房夾band，更互相分享了演唱會前的內心感受。

Jenny 望能感染大家

胡子貝表示：「因為我真係好熱愛音樂，否則我唔會堅持到呢一刻，我覺得有壓力先至會有動力，如果你對自己冇壓力嘅話，你點會進步？作為一個參賽者，最重要當然係唱好一首歌，諗嘅嘢會比較少，但係作為一個職業歌手，我要搵到我自己把聲，等大家可以記住我。」Jeffery 說：「其實呢一刻心情好興奮，因為我都去過麥花臣場館睇過唔同歌手嘅show ，今次自己企喺個台上面，有少少夢想成真嘅感覺。我覺得要不停增值自己，始終我而家只係17歲，希望我好多方面嘅才華、才能同才藝都可以增值。 自己不斷進步，先至可以俾觀眾每年都會見到一個更加好嘅自己。」Jenny 希望站在麥花臣這個舞台唱live時，大家可以有驚喜的感覺，「感受到我嘅情感係可以感染到大家，希望大家會記得我哋16個學員，同埋記得我係殷敏芳 Jenny。」

