Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲拆解健康頻亮警號「撞邪」之謎 對爆紅鄺玲玲缺席新一輯感可惜丨獨家

影視圈
更新時間：07:00 2026-01-16 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-16 HKT

61歲「泰國通」胡慧冲（Roger）近期健康頻亮紅燈，元旦再度入院，其「撞邪」自嘲引發關注。與此同時，熱播的《冲遊泰國11》展現新風貌，以喜劇手法包裝旅遊資訊，傳遞正面價值，唯一可惜紅爆的「冲女郎」鄺玲玲未能參與。採訪：方騫平

的胡慧冲三年前因心臟問題進行「通波仔」手術，早前他亦曾因心臟不適及腰部劇痛入院，然而時隔不足兩個月，2026年元旦日他再度因身體不適急診。他在病榻上拍片詳述狀況，更一度苦笑自嘲：「可能係我撞邪」，其後才澄清僅是隨口一說，並非確信玄妙緣由。

他表示，這次入院源於除夕夜的突發狀況。他原先計劃入住泰國豪華酒店觀賞煙花，但因高達約一萬港元的房價而卻步，改為在家中叫外賣度過。不料吃後半夜屙嘔大作，需緊急送院插喉吊鹽水。弔詭的是，事後結算的醫療費用，竟與當初嫌貴的酒店房價相若，再衍生「撞邪」之謎。對此，Roger拆解道：「我估只係拍片時衝口講笑啫，其實日日掙扎求存，頻頻撲撲拍YouTube片真係辛苦嘅，我休息咗一日，見狀況好返啲就同冬蔭表姐Yen繼續拍嘢，但值得嘅，辛苦得嚟有人支持。」儘管健康頻響警號，他仍強調每年體檢結果理想，三高數字受控，並笑說：「上天對我都唔錯」。

鄺玲玲爆紅冇閒參與

節目另一變化，是昔日「冲女郎」鄺玲玲因憑劇集《我們的秘密》爆紅，未必再任客席主持。胡慧冲坦言對方現在太紅，不敢打擾，並謙稱對方的成功全憑自身本事，與自己無關。面對觀眾反映節目每集半小時「唔夠喉」，他卻有不同想法。他最欣慰是能透過節目如許冠傑的歌曲般，傳遞正能量與做人道理：「就算唔去泰國旅行都收到正面訊息。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
7小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
9小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
8小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
9小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
14小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
10小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
9小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
9小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
22小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
18小時前