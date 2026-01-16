胡慧冲拆解健康頻亮警號「撞邪」之謎 對爆紅鄺玲玲缺席新一輯感可惜丨獨家

61歲「泰國通」胡慧冲（Roger）近期健康頻亮紅燈，元旦再度入院，其「撞邪」自嘲引發關注。與此同時，熱播的《冲遊泰國11》展現新風貌，以喜劇手法包裝旅遊資訊，傳遞正面價值，唯一可惜紅爆的「冲女郎」鄺玲玲未能參與。採訪：方騫平

的胡慧冲三年前因心臟問題進行「通波仔」手術，早前他亦曾因心臟不適及腰部劇痛入院，然而時隔不足兩個月，2026年元旦日他再度因身體不適急診。他在病榻上拍片詳述狀況，更一度苦笑自嘲：「可能係我撞邪」，其後才澄清僅是隨口一說，並非確信玄妙緣由。

他表示，這次入院源於除夕夜的突發狀況。他原先計劃入住泰國豪華酒店觀賞煙花，但因高達約一萬港元的房價而卻步，改為在家中叫外賣度過。不料吃後半夜屙嘔大作，需緊急送院插喉吊鹽水。弔詭的是，事後結算的醫療費用，竟與當初嫌貴的酒店房價相若，再衍生「撞邪」之謎。對此，Roger拆解道：「我估只係拍片時衝口講笑啫，其實日日掙扎求存，頻頻撲撲拍YouTube片真係辛苦嘅，我休息咗一日，見狀況好返啲就同冬蔭表姐Yen繼續拍嘢，但值得嘅，辛苦得嚟有人支持。」儘管健康頻響警號，他仍強調每年體檢結果理想，三高數字受控，並笑說：「上天對我都唔錯」。

鄺玲玲爆紅冇閒參與

節目另一變化，是昔日「冲女郎」鄺玲玲因憑劇集《我們的秘密》爆紅，未必再任客席主持。胡慧冲坦言對方現在太紅，不敢打擾，並謙稱對方的成功全憑自身本事，與自己無關。面對觀眾反映節目每集半小時「唔夠喉」，他卻有不同想法。他最欣慰是能透過節目如許冠傑的歌曲般，傳遞正能量與做人道理：「就算唔去泰國旅行都收到正面訊息。」