澤尻英龍華被踢爆與25歲圈外男子拍拖 傳計劃今年春天拉埋天窗

39歲日本女星澤尻英龍華今日被《FRIDAY》踢爆正與一位年輕14歲的圈外男子拍拖，雙方關係穩定，並傳出計劃今年春天拉埋天窗。報道指男友居住在離島上，與澤尻發展跨越1,000公里的遠距戀愛。澤尻因為準備舞台劇《賣花女》的演出，忙得不可開交。舞台劇將於本月20日在東京公演，並會在名古屋等地演出共35場，直至3月初。她與男星成田凌合演新片《擴散》亦將在下月上映。

感情生活多姿多采

澤尻的感情一直多姿多采，與男星松田翔太及小橋賢兒等拍過拖，2009年與大她22歲的DJ高城剛結婚，但婚姻僅維持1年多。2011年，她與服裝設計師NAOKI（橫川直樹）傳緋聞，直到2019年她捲入涉毒風波，當時男方也被列入相關調查對象，隨後傳出分手；前年夏天則與經營眼鏡店的潮人岡本龍分手後。有指澤尻計劃於舞台劇結束後，於今年春天再婚。澤尻於2019年因持有搖頭丸被捕，去年正式復出演舞台劇《慾望號街車》後，工作不斷。