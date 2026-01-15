Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澤尻英龍華被踢爆與25歲圈外男子拍拖 傳計劃今年春天拉埋天窗

影視圈
更新時間：20:15 2026-01-15 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-15 HKT

39歲日本女星澤尻英龍華今日被《FRIDAY》踢爆正與一位年輕14歲的圈外男子拍拖，雙方關係穩定，並傳出計劃今年春天拉埋天窗。報道指男友居住在離島上，與澤尻發展跨越1,000公里的遠距戀愛。澤尻因為準備舞台劇《賣花女》的演出，忙得不可開交。舞台劇將於本月20日在東京公演，並會在名古屋等地演出共35場，直至3月初。她與男星成田凌合演新片《擴散》亦將在下月上映。

感情生活多姿多采

澤尻的感情一直多姿多采，與男星松田翔太及小橋賢兒等拍過拖，2009年與大她22歲的DJ高城剛結婚，但婚姻僅維持1年多。2011年，她與服裝設計師NAOKI（橫川直樹）傳緋聞，直到2019年她捲入涉毒風波，當時男方也被列入相關調查對象，隨後傳出分手；前年夏天則與經營眼鏡店的潮人岡本龍分手後。有指澤尻計劃於舞台劇結束後，於今年春天再婚。澤尻於2019年因持有搖頭丸被捕，去年正式復出演舞台劇《慾望號街車》後，工作不斷。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
3小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
9小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
5小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
內地連鎖烤肉西塔老太太疑全線結業！攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
飲食
7小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
突發
3小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
8小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
11小時前