夜王｜周芷慧與黃子華兩度結片緣 演戲夾Band瓣瓣精 做埋AK MV女主角

影視圈
更新時間：10:15 2026-01-16 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-16 HKT

周芷慧（阿杰／Aggie） 繼《破·地獄》之後，再次與黃子華合作，在賀歲電影《夜王》中扮演「EJ Girls」JJ，她形容︰「我角色個性厭世，好有性格。」

擔任AK《心死了幾百次》MV女主角

阿杰憶述在《破·地獄》飾演「喪禮經紀人」黃子華的助手杰仔，「呢齣係我第一次參演嘅電影，好多場戲都要一齊演出，子華神喺戲外畀我好多鼓勵、指導。」在《夜王》中，阿杰是夜總會「歡哥」黃子華麾下「囡囡」，「隔咗一段時間，我以為大前輩經已唔記得咗我，所以喺演員互相介紹時再次介紹自己，點知子華神竟然仲記得我！」

再次合作，一眾經驗尚淺的女生看見黃子華時，十分緊張，阿杰形容就像看到了熟悉的前輩，反而令演出過程輕鬆，她表示︰「子華神係一位令人尊敬嘅前輩，冇架子，好提攜後輩。埋位前經常同年輕演員傾偈，了解佢哋，例如問點樣入娛樂圈，有點樣嘅拍攝經歷，又或者演藝路上遇到乜嘢困難。」

阿杰在2018年參加ViuTV真人騷選秀《Good Night Show 廣告女皇》，2021年再參加《全民造星IV》，2023年加入鄭中基旗下機動娛樂，近期做過AK（江𤒹生）@MIRROR《心死了幾百次》MV女主角。有趣的是，阿杰作為樂隊Cooper（@cooper.hk）的主唱，在一次戶外演出時，適逢黃子華探望同團樂隊成員（同是LMF結他手）Jimmy（麥文威）並合照，原來黃子華早已看過阿杰的演出。

