金賽綸生前最後告白！遺作預告釋出譜未完青春戀曲 未成年戀金秀賢疑雲再掀熱議

【金賽綸／김새론／kim saeron／金秀賢／童星／酒駕／逝世】童星出身的已故韓國女星金賽綸生前最後最後一部作品，電影《我們每天每天》（우리는 매일매일）近日宣布於2026年2月在韓國上映。《我們每天每天》改編自同名青春愛情的熱門網漫，與韓劇《暴君的廚師》躍升為新一代男神的李彩玟合作，電影首支預告於今日（15日）在網上公開。

金賽綸遺作演中學生

金賽綸遺作電影《我們每天每天》是以17歲青春期為背景的校園愛情作品，由導演金民宰執導。今日釋出的前導預告，故事從中學畢業前夕展開，李彩玟飾演的男主角「吳浩洙」在高中開學的前一天，突然向一齊長大金賽綸飾演的「韓茹蔚」示愛，令原本單純的友情產生動搖，揭開一段橫衝直撞的青春戀曲。

金賽綸五年前拍攝電影

預告中，穿上校服的金賽綸對李彩玟突然的告白，嚇到跌落手中的熱狗，之後刻意避開李彩玟，二人從尷尬不安的情緒中，展開高中生活。金賽綸原本斬釘截鐵認定「不可能把對方當成朋友以上」，卻逐漸正視內心。金賽綸與李彩玟曖昧未明，卻傳出喜歡上柳義賢飾演的籃球社學長，三人之間的關係變得複雜。

電影《我們每天每天》細膩捕捉17歲的情感初體驗，喚起觀眾對青春歲月的共鳴。影片在金賽綸爆出酒駕風波前，於21歲時拍攝，是其生前遺下的最後一部電影，亦是李彩玟的首部電影作品。

金秀賢戀金賽綸毀形象

金賽綸於2022年5月涉酒駕被起訴，導致形象受損工作取消，一度消失幕前，直到2024年宣布將以新電影《Guitar Man》復出。不過金賽綸在2025年2月16日被發現在首爾城東區家中身亡，終年24歲。因離世時適逢是緋聞男友金秀賢的37歲生日，故鬧出風波，更爆出疑在未成年時曾與金秀賢拍拖，令金秀賢形象受到重創，至今金秀賢與金賽綸的家屬官司尚未完結。

