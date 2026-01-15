中年好聲音4丨可嵐誕三子女後復出追夢 曾遭家暴4年被前夫凍水淋醒 靠7份工走出陰暗歲月

TVB真人騷《中年好聲音 4》在本周（18日）晚播出的一集是香港賽區最終回。本集繼續高手雲集，5燈選手多達4名，當中包括遠道自美國而來、曾經踏上格林美舞台的參賽者唯一（ Matthew Johnson），與及曾在2008年出道、《中3》100 強止步、今年捲土重來的可嵐（Colleen）憑《你是你本身的傳奇》成功斬獲 5 燈。

現年40歲的可嵐被捧為《中4》的「顏值擔當」，今次可嵐充滿故事性的演繹，令出名閹尖、著重參賽者演繹歌詞技巧的周國豐亦讚不絕口：「頭先特別有幾句，你好真心地唱嗰幾個字，『高與低、得與失，即使無法躲避，你是你本身的傳奇』，我總相信機會係留畀準備嘅人，而你係機會留畀再準備嘅人。」

張佳添讚可嵐唱出了閱歷

評審之一的張佳添讚可嵐唱出了閱歷：「《中年》點解咁成功，因為每一個需要 Second Chance 嘅人就喺呢度可以發揮，你頭先首歌係唱緊你自己嘅故仔，你將你咁多年唱歌嘅靈魂一次過攞晒畀我哋，而家好多人將會知道邊個係可嵐。」 海兒亦說：「我覺得你把聲好似一個Disney Princess，你唔單止把聲有魅力，亦好有舞台魅力，I can't take my eyes off you.」肥媽更說：「佢真係有星味，好靚，成件事好舒服。」演唱結束後，可嵐在後台與凍齡「餅印」媽咪溫馨互動， 畫面暖爆。

可嵐曾為兒子啞忍前夫家暴

可嵐曾在2005年參加TVB《全球華人新秀歌唱大賽》，到了2008年正式出道做歌手，曾推出個人單曲《愛麗絲》、《匆匆一生》等，並曾憑《安全感》勇奪 《CASH 流行曲創作大賽》冠軍，可惜之後便一直沒有代表作。可嵐在2010年與從事飲食的圈外男友結婚並育有一子尤俊（Eugene），但在2014年爆出家暴，可嵐曾表示最初為了兒子幸福，決定啞忍前夫家暴，但最後因為兒子一句「No Daddy！Cannot hit Mummy.」而決定離婚。談到四年的陰暗歲月，可嵐坦言每晚等前夫回家時都是心慌慌：「嗰晚我聽到好大聲閂門聲，我心知不妙，就詐瞓一路唔出聲。佢行埋我床邊，係咁同我講嘢我冇應，過咗一陣，佢拎住一盤凍水淋醒我，嗰刻真係好驚。」

可嵐打七份工力照顧兒子

離開前夫後，可嵐獨力照顧兒子，但由於歌手收入不穩定，經濟壓力及心理創傷，令她一度情緒崩潰，面對好友愛之深、責之切，可嵐終「發奮圖強」拼命賺錢，，教沖咖啡、教唱歌、做電台主持、做保險、Marketing，就連動作特技演員都做，試過有一日拍完打戲成腳都是瘀傷，回家後兒子的的反應令她永世難忘：「阿仔當時摸住我啲瘀傷，眼紅紅咁望住我，我哋就係咁樣攬住喊。呢個畫面令我之後就算遇到任何困難都唔會放棄。」成功走出陰霾的可嵐坦言一度很介意被標籤「單親媽媽」及「家暴可嵐」：「但我而家唔介意，面對家暴同單親係冇得揀嘅，但我哋可以選擇唔放棄。我冇放棄到我小朋友，我繼續畀心機好努力、好正面咁過我嘅人生。」到了2022年，可嵐展開第二段婚姻重過新生活並再育有一子一女。