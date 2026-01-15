Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孔德賢參加內地綜藝被網民叫大叔 曾8次試鏡全失敗歸咎普通話不標準

影視圈
更新時間：18:45 2026-01-15 HKT
發佈時間：18:45 2026-01-15 HKT

擔任推廣大使的孔德賢、陳熙蕊、郭秀雲及活動表演嘉賓梁栩寧今日（15日）一起到觀塘出席「寵物似主人型」金寵獎紅地氈頒獎典禮記者會。孔德賢帶同一年多前領養的狗到場，他指，狗狗真的很乖，收養之後從來沒有教過他做任何事，但已經很懂事，令他忍不住說：「這是上天送給我的一份禮物。」

孔德賢花300元打開車門

早前孔德賢將一段自己不小心將車匙留在鎖上的車內及解決方法的片放上網。問他是否經常這麼不小心？他表示，這是自己第一次，當時在澳門拍《璀璨之城》，自己將裝有車匙的袋放在副駕位，關上門打算在另一邊上車，怎知車門卻自動上鎖，當時心很慌張，怕因此影響劇組工作，試了5分鐘沒有奇蹟出現，也想過用磚打破車窗，幸而電話在褲袋內，用內地外賣平台可以找到開鎖師傅，用3百元解決了打開車門問題。

孔德賢感受內地人熱情

早前孔德賢到內地拍攝綜藝節目〈開灶少年團》，他開心表示，與30個男生一齊拍攝煮食節目就像選秀騷一樣，自己擔任了小隊長。不過，他在抖音片段看到有人問，「這位阿叔是誰？」孔德賢表示，自己完全沒有嬲，雖然自己只得28歲距離阿叔還有很遠，因為內地小鮮肉都是16至18歲，自己比他們大10年，也留意到一些網民的留言很搞笑，他們說自己的爸爸也可以參加。「感覺很正，首次返內地工作便感受到內地人的熱情。」

孔德賢想香港內地齊發展

問他是否開始集中到內地發展？孔德賢表示，將會香港內地兩邊一起發展，一個演員無需局限自己在一個地方，而且公司也很支持藝人多方面發展。問他這次是否到內地掘金？孔德賢笑言：「這次拍攝節目作為跟大家打個招呼，希望大家記得我。（這次拍節目的價錢是多少？）可說是打招呼的價錢，自己剛開始不會計較太多，在上升期首要是有機會在內地曝光為先，價錢交由公司處理，我盡量把握好機會，可以讓十多億人認識是一件很難的事，不要只顧金錢。」問到過往可曾受過到內地試鏡失敗的打擊？他表示，當然試過，他透露過往曾試過八次試鏡也全數失敗，有些還需要飛到北京試鏡，但他也感到自己被拒是正常，因為片方首要是演員能否配合角色，自己的普通話不夠標準，這方面要加緊努力，他坦言：「面對失敗是一個反省自己的好機會，繼續面試我相信一定有機會有一次是成功的。」

