前港姐季軍胡家惠火速搭上「霸氣總裁」 離婚不足兩月與新歡高調放閃：謝謝你20年來的守護

2002年香港小姐季軍胡家惠（Cathy）去年11月宣布與第二任丈夫Manfred Lau離婚，結束了3年的婚姻。胡家惠曾在帖文稱過去六年的美好生活要完結了：「他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車追尋他的個人理想。」胡家惠刪除與前夫的合照後曾表示：「餘下的旅程我將會和兩個女兒一起探索，期待展開美好的人生下一頁。」

胡家惠離婚不足兩月再有戀情

回復單身不足兩個月的胡家惠又再有戀情，踏入2016年，胡家惠貼上一張依偎臂彎的相片並說：「珍惜你的人，你甚麼也不用做，他也會好好保護你…#謝謝你20年來的守護#從好朋友開始原來是這樣的#霸氣總裁的臂彎。」

胡家惠與男友春風滿面遊上海

胡家惠自從宣布兩度離婚後，曾表示情緒雖然非常低落：「痛哭了幾場，但並沒有令到我的躁鬱症發作，因為這次我懂得與我最親的人分享我的感受，感謝你們的陪伴。請放心，餘下的旅程我將會和兩個女兒一起探索，期待展開美好的人生下一頁。」想不到宣布離婚只有個多月，胡家惠火速展開新戀情，連日來胡家惠貼上在上海旅行的相片，相中的胡家惠春風滿面，一點都不似剛離婚的樣子，她曾表示：「上海的慢活。」還透露操刀拍照是#男友的視覺。

胡家惠貼上與男友的合照

今日（15日）胡家惠終於貼上與男友的合照並說：「我現在有自己的髮型師了。」其後胡家惠亦貼上與男友嘆咖啡的相片，雖然只見碰杯相，但依然令人感受到甜蜜溫馨。胡家惠在2011年與任職室內設計師的男友邱仲平結婚並育有兩女，不過在陀細女期間發現老公出軌，更因而患上躁鬱症而多次嘗試自殺，幸好經過治療後已經康復，2018年兩人正式離婚，胡家惠離婚後獨力照顧兩女，在北京進修時結識第二任老公Manfred，因對方無微不至的照顧，讓她確定找到對的人，兩人在2022年結婚，婚後老公Manfred對一對繼女視如己出，過時過節和旅行都定會一家四口同聚，胡家惠一度覺得自己無比幸福。

