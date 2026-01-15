阮小儀高調晒幸福 升呢人妻親自包餃子冧爆老公

55歲阮小儀最近有不少驚人舉動，繼去年10月宣布離開效力近30年的商業電台後，又在聖誕節投下震撼彈宣布結婚。昨日（14日）小儀在社交網大晒「老公視覺」，見榮升人妻的她，親手包餃子下廚，實行以美食捉住老公個胃，相當賢良淑德。

小儀離世愛犬「現身」

小儀辭去商台職務，多了自己時間，昨日她在社交網分享親手包餃子的照片，相中見她落手落腳，買了餃子皮、菜、肉等餡料，包了豆苗餃子和泡菜餃子，每款10隻，有板有眼；相中更見兩個碗，兩對筷子，一對藍色一對粉紅色，兩口子非常幸福，小儀一副滿意的樣子，與自己的餃子合照，大晒「老公視覺」，十分甜蜜恩愛，她更表示：「2款餃，所以用2款包法，好好玩。」網民都紛紛留言表示：「靚太廚房」、「賢良淑德」、「你的男人真幸福」、「有咗老公係唔同啲」。

另外，早前小儀的愛犬Dee Dee離世，日前她在社交網貼出上堂做運動期間，從鏡中驚見自己膝頭哥出現一隻伸脷狗仔的摺紋，與已離世的DeeDee相似度極高，小儀感觸寫道：「今日終於畀我見到佢。上棍棍堂時見到鏡中自己個膝頭哥，有個伸脷狗仔樣現咗出嚟（其實平時有陣會見到BB樣），係好明顯的，係一隻伸脷小狗，我覺得係DeeDee～～～啊！！！DeeDee豬，遮遮好掛住好掛住你。你好嗎？多謝你。」