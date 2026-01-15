Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

193肥仔36歲生日獲隊友送祝福 以行動粉碎內訌傳聞證兄弟情 姜濤為師傅送上「第一Cake」

ERROR成員193（郭嘉駿）早前疑因在澳門演出跨年騷時，不滿全晚僅唱兩首半歌未有solo環節，而臨時缺席《全民造星VI總決賽》，並由隊友保錡頂上，其後保錡表現失準被批，他們的經理人就幫保錡發聲，193則直指經理人發言不可信，更透露即將有新經理人，ERROR頓時爆出內訌。昨日（14日）是193及肥仔（梁業）的生日，阿Dee及保錡亦有分別送上祝福，似以行動力證兄弟情。

193轉發隊友祝福

阿Dee日前出席活動時回應內訌傳聞，他認為ERROR是「失控」非內訌，因「失晒控」是他們的口頭禪，又稱事件並非大家講的那麽嚴重，指ERROR是快樂團隊，過一排就無事，澄清經理人職位不變。而昨日是193及肥仔的生日，二人是同年同月同日生日，193在社交網分享多張與不同單位的慶生照，而肥仔則與「徒弟」姜濤﹑ 陳安立與太太林希靈、陳俞希和其他波友等慶生，見姜濤鬼馬地單眼，並擺出V字手勢，肥仔開心寫道：「Thx all，今年第一Cake﹗」隊友阿Dee及保錡亦分別在IG限時動態貼出與兩位壽星仔的合照送上祝福，而193亦有轉發他們的祝福，以行動力證兄弟情沒有因內訌傳聞受影響。

