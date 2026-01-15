Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧卓殷再次挑戰做老闆開健身工作室 自揭曾在著名建築師行Benoy工作 難忘加班至深宵

影視圈
更新時間：16:15 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-15 HKT

2018年港姐亞軍鄧卓殷去年4月與郭子豪拉埋天窗，除了劇集及主持工作外，她更與老公合作做Youtuber，更是一名皮拉提斯教練及運動服飾老闆，可說是一位新世代的「斜槓族」，工作經驗豐富。

鄧卓殷打算在港島開舖

近日建築師行Benoy撤出香港成話題，被形容是「建築業寒冬」，而畢業自港大建築系碩士的鄧卓殷，在社交網站透露曾在該公司工作過，她寫道：「2021年疫情時候，Master畢業後，其實我在Benoy短暫工作過一段時間，經歷過不少個深宵嘅晚上，thank you for the experience。」她配以數張OL打扮的自拍，當時仍活躍熒幕前工作同時，亦在專長範疇上一展拳腳，行動力令人佩服，而近日她再有好消息，透露終拍板租下地方，開設全新的健身工作室，她手執鑰匙興奮表示，「雖然唔係第一次創業，但係第一次自己一個take咁大嘅risk去租地方創業。」她透露已擔任皮拉提斯教練三年，去年終於有積極想法去實行，她更分享了與老公拍拖睇舖的過程，見她鎖定港島旺區，準備大展拳腳。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
22小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
8小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
1小時前