鄧卓殷再次挑戰做老闆開健身工作室 自揭曾在著名建築師行Benoy工作 難忘加班至深宵
更新時間：16:15 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-15 HKT
2018年港姐亞軍鄧卓殷去年4月與郭子豪拉埋天窗，除了劇集及主持工作外，她更與老公合作做Youtuber，更是一名皮拉提斯教練及運動服飾老闆，可說是一位新世代的「斜槓族」，工作經驗豐富。
鄧卓殷打算在港島開舖
近日建築師行Benoy撤出香港成話題，被形容是「建築業寒冬」，而畢業自港大建築系碩士的鄧卓殷，在社交網站透露曾在該公司工作過，她寫道：「2021年疫情時候，Master畢業後，其實我在Benoy短暫工作過一段時間，經歷過不少個深宵嘅晚上，thank you for the experience。」她配以數張OL打扮的自拍，當時仍活躍熒幕前工作同時，亦在專長範疇上一展拳腳，行動力令人佩服，而近日她再有好消息，透露終拍板租下地方，開設全新的健身工作室，她手執鑰匙興奮表示，「雖然唔係第一次創業，但係第一次自己一個take咁大嘅risk去租地方創業。」她透露已擔任皮拉提斯教練三年，去年終於有積極想法去實行，她更分享了與老公拍拖睇舖的過程，見她鎖定港島旺區，準備大展拳腳。
最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
2026-01-14 16:28 HKT
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
2026-01-14 12:20 HKT