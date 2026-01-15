鄧卓殷再次挑戰做老闆開健身工作室 自揭曾在著名建築師行Benoy工作 難忘加班至深宵

2018年港姐亞軍鄧卓殷去年4月與郭子豪拉埋天窗，除了劇集及主持工作外，她更與老公合作做Youtuber，更是一名皮拉提斯教練及運動服飾老闆，可說是一位新世代的「斜槓族」，工作經驗豐富。

鄧卓殷打算在港島開舖

近日建築師行Benoy撤出香港成話題，被形容是「建築業寒冬」，而畢業自港大建築系碩士的鄧卓殷，在社交網站透露曾在該公司工作過，她寫道：「2021年疫情時候，Master畢業後，其實我在Benoy短暫工作過一段時間，經歷過不少個深宵嘅晚上，thank you for the experience。」她配以數張OL打扮的自拍，當時仍活躍熒幕前工作同時，亦在專長範疇上一展拳腳，行動力令人佩服，而近日她再有好消息，透露終拍板租下地方，開設全新的健身工作室，她手執鑰匙興奮表示，「雖然唔係第一次創業，但係第一次自己一個take咁大嘅risk去租地方創業。」她透露已擔任皮拉提斯教練三年，去年終於有積極想法去實行，她更分享了與老公拍拖睇舖的過程，見她鎖定港島旺區，準備大展拳腳。