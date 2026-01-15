Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港成員SING＠XODIAC獲粉絲炮製生日應援 韓團MV靠AI掃國際獎

影視圈
韓國男團XODIAC的香港成員SING（麥駿昇）是一月之星，一班粉絲在韓國、香港及內地紛紛製作生日應援為他慶祝生日。在1月11日他生日直播當天，SING化身為花美男天使，感謝粉絲對他的喜愛與支持，並希望成為粉絲們的守護天使以回報大家，展現了他暖男形象。

脫穎而出

XODIAC最新歌曲《Alibi》的AI MV頻頻傳來佳訊，除了之前在韓國首爾、美國洛杉磯的AI獎項中入圍並獲獎之外，還在印尼峇里舉辦的AI影展上獲得了銀獎，而在澳洲雪梨的AI影展中，更在1200部參展視頻中贏得了Top Prize最佳獎項。《Alibi》MV以全AI形式製作，這在Kpop界屬首次，其大膽新穎的創意得到了世界各地的認可，使更多人了解融合AI世界、真實世界與Kpop的XODIAC。

