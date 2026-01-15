Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好聲音2》再有唱將疑離巢？晒MBA碩士畢業證書剖白心聲：生活處處都係舞台

影視圈
更新時間：15:45 2026-01-15 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-15 HKT

曾經在TVB真人騷目《中年好聲音2》被封為「大魔王」的安雅希（Maggin）日前突貼出與TVBubby合照並稱最後一次出席盆菜宴：「萬分捨不得，TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方，彼此祝福。」此舉疑宣布離開TVB，但安雅希未有進一步回應。

陳俞霏貼畢業證書惹離巢疑雲

昨日（14日）另一唱將陳俞霏貼上一張畢業證書並說：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」簡單一句「生活處處都係舞台」，又再惹離巢疑雲。

相關閱讀：中年好聲音2決賽丨陳俞霏出道10年曾奪新城組合獎！曾斥香港樂壇Old School 自揭不愉快童年

陳俞霏一直鍾情廣州樂壇

原名「陳藝之 Eaven Chan」的陳俞霏出道已有十數年，在2015年曾以5男1女組合「Project Ace」的成員， 同年又與李燦森的樂隊合唱《秘密行動》，得到2015年《新城勁爆頒獎禮》「最佳HIPHOP組合獎」 。其後陳藝之以個人身份繼續發展音樂，又做聲樂老師以新式方法教唱歌。陳俞霏曾接受廣州音樂頻道訪問，坦言一直鍾情廣州樂壇，認為香港樂壇欠缺包容兼好「Old School」 ，對喜愛西洋音樂風格的陳俞霏而言，實在難以找到出路，所以她選擇曾以廣州作為自己發展音樂事業的重心。

陳俞霏在女兒身上找到救贖

不過陳俞霏在2023年參加《中年好聲音2》的海選，當時她曾說：「我覺得喺叫個『夠秤』嘅年紀，好想參加一個真正名義上嘅綜藝比賽，睇吓自己嘅能力可以去到邊。」陳俞霏自參賽以來，網民對她的觀感一直兩極化，有人覺得她應該一早被foul，但偏偏因為忘我演出深得評判的讚賞，至多次獲得超班分數！陳俞霏亦曾透露育有一女，現在於廣州生活，想不到最終在女兒身上找到救贖：「佢畀咗好多快樂我，我人生一直係我媽咪話晒事，有咗囡囡先發現人生原來唔係咁。」陳俞霏一度寄語女兒：「做自己，唔好理人哋，開心就得！」

相關閱讀：《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱

 

