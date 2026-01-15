「40億千金」奢華派對全曝光 山頂豪宅極具氣派 價值連城古董擺滿屋 飯廳媲美宴會廳可容納半百人

已故百億「海產大王」蔡繼有孫女、32歲蔡頌思（Jocelyn）去年與日籍金融才俊老公Michihiro Nakaguchi在四季酒店舉行婚禮，當時婚禮極具奢華，龍鳳鈪掛滿身，頭上又戴有金鳳冠，頸上的金鍊比PIZZA還要大，誇張程度成為網上熱話。

蔡頌思山頂豪宅舉行派對

日前是蔡頌思的32歲生日，今年她在山頂豪宅舉行派對，全程親自策劃佈置，依然一貫的大排場，蔡頌思當然拍片記錄這個時刻，但原來鏡頭背後，蔡頌思稱失敗了19次：「雖然有點難，但拍出來看到成片特别開心和滿足。」

相關閱讀：「40億千金」超豪婚宴曝光！巨型流星錘龍鳳鈪掩蓋半身勁搶Fo 換禮服次數打破酒店記錄

蔡頌思在山頂豪宅舉行生日派對

日前蔡頌思在山頂豪宅舉行生日派對，她貼出多張派對的短片和相並寫道：「在香港別墅舉辦的女演員生日晚宴是怎樣的？歡迎收看極限八小時策劃+佈置的超刺激生日晚宴vlog，帶大家看看女演員私下的生活～晚宴從構思到落實都是我一步步完成的，非常有成就感，有好朋友和家人的陪伴，今年也是幸福快樂的一年。」片中所見，蔡頌思先到超市採購飲料、生果、一次性餐具等，回家後親自佈置場地，接着與工人姐姐一起準備食物，不但有熟食，還有甜品，非常豐富！蔡頌思豪宅的客廳非常巨大，儼如一個小型的宴會廳，天花位置擺放了一盞巨型水晶燈，相當有氣派。

蔡頌思家中放有不少價值連城古董

蔡頌思的家中亦放有不少價值連城的古董、牆上掛有多幅字畫與及自畫像，露台景觀一流，居高臨下，嶙峋巨石、一望無際，現場設有多張長餐枱，統一鋪上白色枱布及擺上燭台，相當有排場。蔡頌思是香港已故「海產大王」蔡繼有的孫女、新華集團主席蔡冠深的女兒，其母則是蔡關穎琴，蔡頌思在香港中文大學英文系畢業後，曾於北京電影學院進修。蔡頌思因為喜歡演戲，在2019年決定入行做演員並考入演藝學院戲劇系，首部參演電影是《家和萬事驚》，蔡頌思曾參加過不少選美，為演藝事業不惜自降身價，從低做起。

相關閱讀：「40億千金」自降身價為劉德華打工 「海產大王」學霸孫女3月出嫁婚宴盛大晒超強人脈