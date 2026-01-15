Viu正式宣佈進軍短劇市場 10大必追精選虐戀、復仇、霸總應有盡有

Viu近日正式宣佈進軍短劇市場，為大家帶來豎屏播放的觀劇體驗，精選多套內地、韓國、泰國、印尼等人氣必追短劇！此新內容以每集 1 至 3 分鐘短劇形式，為觀眾帶來節奏明快的故事體驗，與 Viu現有豐富的優質長篇劇集及電影內容相輔相成！不論你是上班通勤、午飯時間，或者放工想輕鬆一下，以下十部Viu短劇片單都能滿足你的劇癮：

虐戀篇



陸劇《好一個乖乖女》｜腹黑千金與暗黑霸總的極限拉扯



改編自同名小說，由柯淳和餘茵主演的現代短劇《好一個乖乖女》講述鹿家二小姐鹿鳴於表面看似乖巧柔弱，實則腹黑狠心；在歷經鹿家長達十年的精神折磨後，她決定利用休冥作協助自己逃離家人，然而心狠手辣的休冥作卻對她一見鍾情！鹿鳴於逃離了鹿家的桎梏後，最終也逐漸愛上了這位對她充滿信任的伴侶⋯⋯

《好一個乖乖女》描述男女主角從互相利用到逐漸淪陷的過程爽度十足，把兩人雙向救贖的張力感直接拉滿；加上柯淳和余茵CP感爆棚，將虐戀與極致寵愛完美結合，保證讓你看到停不下來！該劇的全網播放量更突破40億次，最適合作為你的短劇入坑作！

陸劇《醫冠楚楚》｜與尖子前任破鏡重圓



說到經典的虐戀重逢橋段，怎麼能錯過《醫冠楚楚》？劇情講述醫科大學戀人宋鳶和陸淮琛因情敵喬安的介入和誤會而分手，陸淮琛出國深造，宋鳶則獨自生下女兒撫養。六年後陸淮琛以頂尖博士身份回國，兩人命運般重逢⋯⋯

《醫冠楚楚》集齊了大學初戀、豪門恩怨等元素，面對當年的誤會與突然出現的孩子，宋鳶和陸淮琛解開心結的過程又虐又甜，將舊情人之間的掙扎與依然悸動的情感演繹得淋漓盡致！

復仇爽劇篇



陸劇《墜入春夜》｜換顏千金與賭場大佬的極緻吸引



必看這部復仇爽劇天花板！《墜入春夜》講述姜家千金姜思凝遭養妹姜思雪背叛導致家破人亡，她還被下藥與賭場大佬秦深發生關係！姜思雪奪走姐姐誕下的女兒嫁入秦家，死裡逃生的姜思凝整容化身為荷官「袁淺」，潛入秦深的賭場復仇！

《墜入春夜》融合了重生、換顏、商戰與極致曖昧等情節，當秦深逐漸被袁淺吸引，並發現她就是當年救命恩人時，兩人聯手撕碎反派真面目的劇情爽度爆表！加上曾輝和韓雨彤至今合作了十三套短劇，足見兩人默契十足，甚得觀眾喜愛，更傳他們早已擦出愛火，就讓觀眾們透過劇集自行判斷！

陸劇《明珠公主》｜真公主重生手撕心機女逆天改命



喜歡古裝復仇題材的劇迷必看！由姜熙饒和白素素主演的古裝陸劇《明珠公主》講述流落民間的真公主璧墨在認親時被鄰居阿瑤冒名頂替，最終在命運的捉弄下含冤而死！璧墨再睜眼竟發現自己已然重生，這一次她決心奪回一切，卻再次遭遇阿瑤的無恥搶功。在生死關頭，婉貴妃出手相救，兩人聯手歷經艱難險阻，最終揭開層層真相，重獲新生！

《明珠公主》不僅呈現了深宮之間步步為營的計謀，更融入了女性互助的溫暖元素，看真公主如何一路升級打怪、揭開真相，最終拿回屬於自己的人生，過程超級治癒！這部古裝短劇全集已於Viu上線。

大女主成長篇



陸劇《咬清梨》｜暗戀成真與偏執霸總的地下情緣



這部短劇是「暗戀成真」與「霸總強取」的極致結合！由馬秋元和何聰睿主演的現代陸劇《咬清梨》講述沈清梨一家突遭變故，父母離世、哥哥重病，使她陷入經濟絕境；此時她偶遇暗戀八年的霸總顧珩，兩人意外發生一夜情，此後逐漸發展出一段不能見光的地下關係！

《咬清梨》劇中充滿了曖昧推拉、強制愛與微妙虐戀，將那種愛而不得與失控沉船的氛圍渲染到極致，讓觀眾看得心跳加速！

陸劇《胭脂刃》｜宮廷選秀女為母復仇終成一代女官



由錦子和毛祁生主演的大女主古裝短劇《胭脂刃》講述沈南星幼年目睹母親被害，十年來她受玉貴妃悉心教導，借選秀入宮，誓要扳倒仇人國公府嫡女。她利用帝王寵愛步步為營，最終不僅成功復仇，更推動女子科舉，實現從復仇者到心繫天下者的蛻變。

《胭脂刃》劇情不只是宅鬥宮鬥，更著墨於女性成長與自我實現，看女主角如何運用智慧在權力中心周旋並實現理想，超級勵志！加上劇中後宮頂級妝造、演員顏質在線，拍攝手法也堪比正劇，堪稱是最高水準的宮鬥短劇！

霸總篇



陸劇《情靡》｜落難千金與深情霸總的先睡後愛



喜歡純正「霸總救贖」故事的劇迷看過來！由王格格和申浩男主演的現代陸劇《情靡》講述千金小姐紀璇因家族破產跌落神壇，父親捲款逃亡，加上前男友感情背叛，使她人財雙失。此時宋氏集團掌權人宋昭禮強勢闖入她的世界，原來宋昭禮早已對她傾心多年，一路默默守護併爲她掃平障礙。

《情靡》是一部都市愛情短劇，同時具有霸氣總裁、先睡後愛、幼時結緣等經典元素，播放量破億，贏盡口碑！

陸劇《抱歉，這是總裁專用電梯》｜職場小白誤闖霸總禁區



《抱歉，這是總裁專用電梯》劇情從新人員工金妙雪誤闖總裁顧修明的專用電梯開始，從被冷言驅趕，到憑藉專業能力化解公司危機，逐漸獲得這位冰山霸總的另眼相看。那句「以後這電梯，你能用」的專屬特許，讓無數劇迷甜到尖叫！

該劇劇情聚焦在職場成長與曖昧互動，清新中又帶點甜膩，非常適合下班後輕鬆觀看！

浪漫奇幻篇



陸劇《冷宮貴妃升職記》｜現代女穿越冷宮靠知識逆襲



如果你愛看「穿越」和「古今反差萌」，這部短劇絕對是你的心水！《冷宮貴妃升職記》講述現代女孩喬月璃穿越成冷宮棄妃，她憑藉現代知識在宮中搞發明、促經濟，意外吸引了皇帝的目光。兩人漸生情愫，經歷磨難後決定相守一生；喬月璃也在過程中改寫了自己和原主的命運，讓渣男付出代價自食惡果！

《冷宮貴妃升職記》劇情輕鬆搞笑，看女主角如何用不同於古人的思維方式化解危機、獲得愛情，並讓反派自食惡果，過程爽快又解壓！

韓劇《戀愛魔法酒吧》｜繼承神奇酒吧的奇幻之旅



韓國短劇亦大為吸引！畫風特別的奇幻療愈短劇《戀愛魔法酒吧》講述女主角紅柿失戀後，意外繼承了一種「一起喝下就會相愛」的魔法酒，並因此與人氣男星車成雲展開戀情！

劇情以單元形式展開，紅柿在酒吧中遇見各式各樣的客人，透過魔法酒參與他們的故事，在歡笑與淚水中完成自我療愈。這部韓劇短劇風格溫馨浪漫，帶有輕奇幻色彩，加上男主角車成雲由人氣演員李鎮赫飾演，為觀眾帶來了一份「新鮮的熟悉感」。

Viu已攜手多家領先短劇發行商和著名製作公司合作，確保為平台持續帶來優質內容，引入海量精品短劇，滿足觀眾對短篇及隨時隨地觀賞娛樂內容日益增長的需求，同時維持一貫的優質水準，保證讓你追到「停唔到手」！

