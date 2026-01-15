袁澧林不清楚電影被DQ原因 有份提名「最佳女主角」指獎項不重要 吳家忻自認「明日之柱」有信心收足數

袁澧林、吳家忻（Kayan9896） 、張蔓莎、伍詠詩、郭爾君等今日（14日）出席《電競女孩》主題曲MV首播會，袁澧林透露戲中的五位女生熱愛打機，更組隊參加電競的熱血故事，各有特別造型，亦有按照遊戲世界角色Cosplay造型出現。吳家忻笑指自己負責性感擔當，感覺冷艷又Cool爆「黑面」。

袁澧林望《電競女孩》有好成績

提到香港電影金像獎近日公布年度「香港正式公映電影片目」，4套去年曾經上映的電影，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、《今天應該很高興》、游學修主演的《送院途中》、內地女星范冰冰主演的《地母》均被DQ。有份演出《送院途中》的袁澧林，坦言自己也不知被DQ的原因，跟大家一樣都好想知道。至於演出《電競女孩》，在金像獎第一輪投票成功打入角逐「最佳女主角」。她笑言自己跟四十幾部戲當中一樣候選的女主角，又認為獎項並不重要，反而覺得香港電影氣氛低迷。她說：「四年前拍呢部戲好辛苦，只係用500萬拍動作戲又有大量CG的電影，希望呢部戲在票房方面有好成績。」

吳家忻獲提名有信心

而吳家忻演出的《逢賭必贏》亦報名角逐金像獎「最佳女配角」及「最佳新演員」外，《電競女孩》同樣有份出現「最佳女配角」名單上。她笑說：「覺得我是電影界『明日之柱』，香港電影的中流流砥。（有信心得獎？）提名先啦！保持樂觀的心態，唔可以話自己無信心嘛！」另外，提到吳家忻早前出席活動後被拖數，現在進展如何？她笑說：「情況樂觀，都陸續收緊錢，不久嘅將來應該會收齊。」