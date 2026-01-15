金像影后65歲生日TVB眾星祝賀 人美心善表情如少女 曾代視帝老婆出頭極有義氣

影后毛舜筠（毛姐）與導演兼美術指導老公區丁平結婚32年，並育有兩個分別31歲的大女區令山（Jannie）及26歲細女區亦山（Jill）。曾參演過不少劇集演出的毛舜筠，向來人緣極佳，即使離開了TVB多年，閒時都與一班因劇集結緣的藝人朋友聚會，近日她在其IG上載一段去年與「舊同事」慶祝65歲生日的影片，場面熱鬧得來亦充滿愛！

毛舜筠笑到眼牙唔見眼

11月5日生日的毛舜筠分享影片回顧，並發文寫道：「November 2025 throwback！每年我的生日，你們都不會忘記！#自2008合作電視劇相認至今 #memorablemoment」片中見到一班曾參演處境劇《畢打自己人》、《天天天晴》等的演員，當中包括陳茵媺、李思捷、張達倫、徐榮、趙希洛、及羅天池等，眾人不但送上鮮花，除了預備了蛋糕外，桌面上亦擺滿了多款甜點，齊齊開心地為「壽星婆」大唱生日歌，令毛舜筠全程笑到眼牙唔見眼，十分熱鬧。事後，除了一眾有份出席的趙希洛、徐榮、張達倫等，張繼聰、羅敏莊、岑珈其等藝人好友亦有留言向毛舜筠送上生日祝福。

毛舜筠兩奪金像影后寶座

出身自麗的電視的毛舜筠，於1981年加入TVB，參演過多部經典劇集，在80年代末開始嶄露頭角，並憑1991年播出的劇集《他來自江湖》開始走紅，其後轉戰電影圈，直到2008年獲邀重返TVB，參演了三部情境喜劇《畢打自己人》、《天天天晴》 及《愛．回家之八時入席》。電影方面，毛舜筠在2006年憑《早熟》奪得香港電影金像獎「最佳女配角」獎；2018年再憑電影《黃金花》，在第37屆香港電影金像獎再次「封后」。

毛舜筠曾為陳茵媺出頭

毛舜筠人緣極佳，因為她出名照顧後輩，更曾在拍攝《畢打自己人》時，為陳茵媺和鄭欣宜出頭。她在TVB節目《最佳女主角》透露，曾見到一名導演於控制室「開咪」，以粗口鬧因投入情緒爆喊的兩位後輩：「看到兩個女兒這樣，我好難過。到拍完這場戲，導演下來了，我跟導演說：『一場感情戲，演員真的要好安靜去投入，她們演得好好，真的不需要開咪鬧』，我請導演以後不要這樣，我說『我好肉赤呀』，請你不要這樣子。」

