劉丹82歲生日收「金壽桃」賀壽 獲「家人」拉隊慶祝 一月壽星齊聚攬頭攬頸收利是

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》播出接近9年，當中飾演「熊家」人的劉丹、呂慧儀、滕麗名、單立文感情要好，早已建立深厚情誼，嚴如一家人。劉丹、滕麗名、陳浚霆及張景淳同樣1月生日，眾人昨日（13日）趁劉丹82歲正日，相約食飯為1月壽星慶祝，場面熱鬧。

四位壽星收利是

滕麗名、呂慧儀、張景淳分別在IG慶祝的合照，見到四位壽星面前一人一個蛋糕，又收到利是。其中以劉丹的金壽桃蛋糕最吸睛，金光閃閃襯托劉丹紅光滿臉，而滕麗名戴上皇冠，蛋糕以滑雪設計，張景淳則收到金咪款式，陳浚霆戲如人生，可見每個蛋糕都花上心思。

呂慧儀在帖文留言：「一年一度一月份熊寶寶壽星宴，親愛的阿爸今日正日生日快樂！Happy Birthday to all January babies」。壽星滕麗名及陳浚霆一同出PO表示：「一月生日之星今年第一個炸蛋糕Thanks everyone」，更攬頭攬頸拎住玫瑰花束合照。

張景淳逐一恭賀

而張景淳更逐一恭喜：「Happy Birthday to 今日13號正日生日的Treegun丹爺！昨晚Hung's一月的生日members birthday dinner. Thanks 全熊家大家都很投入organizing dinner and特別訂造蛋糕！Thanks wifey阿叔david姐素素安仔 and happy birthday to 17號的風少，20號的大家姐 and 最後我23號」。獲不少網民羨慕：「熊家人最溫馨最有愛」、「睇相都感受到熊家人嘅溫馨與歡樂」。

