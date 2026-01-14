Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋歡作樂的姐姐丨何沛珈同林凱恩化身「孖妹美人魚」 跳國標舞晒一字馬顯功架

影視圈
更新時間：16:45 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-14 HKT

TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》今、明兩集，麥玲玲、何沛珈、何依婷、林凱恩等帶觀眾繼續玩轉上海，當中最吸引的三大行程分別是學做「一日限定美人魚」、「學跳國標舞」及體驗「印度古法油療」。先說美人魚體驗，何沛珈及恩恩穿上長長的美人魚下襬，在內地網紅「男美人魚」帶領下，學習美人魚基本擺尾動作，考驗二人腹肌力量，畫面既唯美又爆笑。

何沛珈體驗「印度古法油療」

在美人魚學習班表現出色的何沛珈，學跳國標舞期間繼續大展身手，除以極甜美表情擺出各式各樣靚爆跳舞甫，還會在教練輔助下大晒一字馬，功架十足！至於「印度古法油療」亦甚有新鮮感，有別於傳統推油按摩，會將大量油倒在顧客身體、頭皮甚至眉心，負責體驗的何沛珈便被大量芝麻油、椰子油及草藥油「包裹」全身，笑言「直頭覺得成個人浸咗喺油入面」。

大隻型男幫手燒肉

此外，恩恩及何依婷就結伴挑戰「室內衝浪」，大晒靚靚「出水芙蓉」Look，相當有美感。至於飲食方面，「大隻佬燒肉」亦相當吸引兼具話題性，現場每枱都有真空穿上圍裙的肌肉型男為顧客燒肉，何沛珈、恩恩及依婷的御用型男，出其不意於為三位姐姐燒肉期間大曬二頭肌及超結實背肌，𠱁得三位姐姐不停尖叫及大笑。

