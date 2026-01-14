王菀之3月澳門開騷只此一場 大賣關子會否跟張敬軒再「合體」 預告會更新歌單

唱作才女王菀之（Ivana）宣布，去年以「合體」為主題的入行20周年紀念演唱會，將搬到澳門上演。去年兩場紅館演出口碑極佳，不少歌迷都意尤未盡，覺得兩場實在太少，今年想再一次回味這個音樂盛宴的歌迷，終於可以過大海睇！

歌單會更新

「合體」對Ivana而言，是同內在自我對話、到與聽眾心靈相通、最終與音樂融為一體。由最初的個人創作，到如今舞台上綻放的光芒，每一步都源於無數次的連結與對話。呢個騷係20年創作軌跡，一次完整凝聚。問到澳門會不會有新歌單？ Ivana表示，「上次好多歌都冇唱，因為根本唱唔晒！20年咁多歌，點可能喺一個騷入面唱得完，今次會更新少少啦，大家都可以係社交媒體留言俾我，想聽咩，我再研究下，點樣塞入去，盡量唱多啲滿足大家！」

演唱會嘉賓大賣關子

今次澳門演唱會將會加入新元素，一定有新歌兼新衫，Ivana回憶上一次在澳門開唱是與張敬軒合作，笑問：「唔知澳門歌迷仲記唔記得我呢？哈哈！咁雖然冇去開騷，但係過去幾年，我都經常同家人到澳門旅行，因長輩無需搭乘飛機，加上美食眾多、酒店舒適，澳門一直係我哋家庭度假首選。今次重返澳門舞台，我期待與樂迷一齊開心，屋企人當然都會一齊去支持啦。」問Ivana，今次軒仔會不會做嘉賓？她笑言：「大家估下佢會唔會囉？哈哈……賣個關子先！」 最近Ivana馬不停蹄與謝君豪在內地為舞台劇巡演，另外亦忙於籌備全新專輯，她透露：「對上一張專輯已是8年前，我估大家都已經等咗好耐，我自己都非常期待、而且『非常勤力』㗎啦，希望可以快啲做好俾大家聽啦！」