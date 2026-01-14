Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冲遊泰國 11｜波波 74 樓懸空玩命「以為自己就死」 胡慧冲來都來了勇闖「南京紅姐」主題餐廳

影視圈
更新時間：16:15 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-14 HKT

由「波波」黃婧靈、胡慧冲（Roger）主持的王牌旅遊節目《冲遊泰國 11》，即將迎來最後兩集。明晚（15日）胡慧冲（Roger）跟「波波」黃婧靈將盡地一煲，在泰國樓高74層的最高建築物天台，體驗名為「I-Tilt」懸浮式觀景台。

波波猛叫救命

觀賞的方式令人嘆為觀止，玩家會俯伏在繩網，然後以傾斜 65 度視角俯瞰整個曼谷市，身體只靠繩網支撐，膽小者肯定嚇到喪膽。二人來到頂層，負責玩的波波由工作人員戴上顯示心跳的手錶，接住躺在繩網上。當機械緩緩落下，波波整個人便向外懸浮半空，離地距離 296 公尺，單是望已令人腳軟，更莫講整個人爬出建築物外。波波玩不到一分鐘已猛叫救命，事後她說︰「真係幾恐怖，啱啱上去頭 10 秒，我以為自己就嚟死，好緊張真係好高。」一旁的Roger發揮幸災落禍本色，笑稱一直觀察波波的心跳正常，所以毫不擔心。接下來兩人介紹的是曼谷喜愛夜蒲店，每到周五、六、日門口便會出現長長的排隊人龍，平均要等 2 小時才可以入場，Roger 說︰「餐廳提供西班牙、法國菜同泰菜，當然以飲酒為主，職員仲好投入會表演簡單歌舞，成個場氣氛好高。」一身晚裝的波波玩得非常投入程度，肯定是愛蒲之人。

「南京紅姐」餐廳還原真實場景

今集冬蔭妹登場跟Roger介紹一間表面是咖啡店，其實是一間位於鬧市的迷你動物園。內裏育有不少特別品種的動物，包括相信是全世界最迷你的猴子，Roger說︰「好多年前喺泰國跳蚤市場見過，賣成 50 萬銖（約 12 萬港元），不過而家禁咗買賣，呢度係攞正牌養。」店內鎮店之寶是一隻 3 個月大獅子，很黐人且非常爛玩。此外，後晚終極一集 Roger 豁出去光顧「南京紅姐」餐廳，為收視可以去到好盡，他說︰「實情係紅姐紅到曼谷，呢間食肆就將佢整成賣點。除咗有 A 貨紅姐，周圍布置都還原真實場景，充滿紅姐氣息。」原來老闆曾經營甜品店，今趟乘住熱潮再創業，店內 2 款「紅姐蛋糕」每日賣出過百個，成為鎮店名物。
 

