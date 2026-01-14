基夫修打蘭涉襲擊司機被捕 定於2月2日出庭 曾多次醉駕犯事往績「彪炳」

憑經典反恐劇《24》聲名大噪的59歲男星基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）因涉嫌襲擊一名預約司機被捕。洛杉磯警方於當地時間周二證實，他們於周一凌晨接報，指在荷里活日落大道和費爾法克斯大道附近發生了一宗涉及預約司機的襲擊事件。洛杉磯警方後來確認基夫是疑犯，他被指控「進入一輛預約車輛，對司機進行人身攻擊，並對受害者發出刑事威脅」。

憑《24》獲封金球視帝

據報道，該名受害司機未有受嚴重傷害，不需接受任何治療。而基夫於周一被捕後已被記錄在案，並於當晚以5萬美元（約389,900港元）保釋金獲釋，且已定於2月2日出庭。基夫乃已故著名影星當奴修打蘭（Donald Sutherland）的兒子，他另一個著名的身份就是影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的前未婚夫。他早於80年代出道，曾參演《粗野少年族》、已故名導洛連納（Rob Reiner）執導的《伴我同行》、《義海雄風》，以及《殺戮時刻》等名作。踏入千禧年後，他憑食正反恐風潮的美劇《24》大紅，更憑此劇於2002年獲封金球視帝，並於2006年連奪艾美視帝，及以監製身份獲頒艾美獎劇情組最佳劇集獎。

雖然在演藝圈成績不俗，但他犯事的往績更為「彪炳」，曾於1989年、1993年、2004年、2007年及2020年涉醉駕被捕；另外，他亦曾於2009年紐約大都會藝術博物館籌款活動後，用頭撞擊時裝設計師Jack McCollough，最終因向對方道歉獲撤銷控罪。