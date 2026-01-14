90年代艷星曾做第三者後失婚 激凸性感預告重返幕前 曾獲封菲律賓「公主」

年近半百的90年代三級片女星陳昭昭，2009年獲柬埔寨國王西哈莫尼頒發勳章，表揚其對婦女及弱勢社群的貢獻，2016年又獲菲律賓棉蘭老島皇室封為蘇丹公主（PUTRI），表揚她促進東南亞穆斯林社群與中國「一帶一路」合作的溝通工作。已轉型慈善家多年的陳昭昭，近日傳出有意回歸幕前。

陳昭昭入行逾30年

陳昭昭近日在社交平台表示：「從17歲拍廣告，21歲入TVB，23歲做綜合節目主持，25歲成為電影女主角……30歲創業做老闆，成立多間公司，這麼多年來我從來都是東奔西跑，忙這忙那，幫這個幫那個，卻沒有好好為自己打造好個人的IP。」

陳昭昭繼續追尋夢想

陳昭昭續表示：「感謝生命鬥士『星爸』及性感美麗『潮媽』的團隊為我做了一連串的海報，鼓勵我重返幕前。今後我只做真實的自己，做自己熱愛的工作，不再為他人作嫁衣裳。」陳昭昭有見踏入新的一年，籲大眾不要放棄夢想：「2026已經開始了十多天，相信一切會好起來！我亦鼓勵大家不要放棄自己的夢想，繼續追尋夢想，遵從自己內心真實的感受。」獲不少網民打氣。

陳昭昭早於16、17歲起做模特兒，之後入TVB第十一期TVB藝員訓練班，90年代至千禧年代向電影界發展，曾拍攝多部三級片，包括《砵蘭街馬王》、《新禁室培欲之有暗香盈袖》、《人肉豆腐湯》等。陳昭昭在《人肉豆腐湯》有胸部大特寫，她曾在訪問中澄清未曾全裸上陣：「我演女死者，會畀人肢解，吳岱融做男主角要將我分屍。有個鏡頭拍將胸部斬件，其實係剪接效果，個胸其實係其他演員胸部，但就唔見樣。」陳昭昭對被稱為「艷星」感到冤屈。

陳昭昭不打算再婚

陳昭昭貴為菲律賓棉蘭老島「公主」，但感情路上卻不見順遂。陳昭昭於2016年公開與聲稱做海味生意的李志豪拍拖，卻被男方元配指控為第三者。陳昭昭曾開記者會澄清，李志豪稱自己隱婚，並登報向陳昭昭道歉。陳昭昭原以為與李志豪衝破阻礙，修成正果於2017年結婚，但二人的婚姻僅維持兩年便結束。陳昭昭稱二人性格不合分開，是和平分手，更將李志豪的三層物業歸還，只收一元贍養費。雖然陳昭昭2021年與年長18歲的前銀行高層拍拖，但未有打算再婚。

