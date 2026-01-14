BTS演唱會2027香港站丨世巡日子曝光 明年3月來港舉行三場演出

【BTS/防彈少年團/BTS演唱會2027香港站/Jin/SUGA/j-hope/RM/Jimin/V/JungKook/BTS演唱會2027/香港站/座位表/門票/價錢】韓國人氣男團BTS（防彈少年團）自年紀最大的Jin於2022年12月成為第一人服兵役後，餘下六位成員相繼入伍，去年6月年紀最細的JungKook（柾國）成為最後一人退伍，已有傳聞BTS準備全員回歸的消息。BTS傳聞已久的最新世界巡迴演唱會，今日（14日）終於官宣開鑼。

BTS演唱會香港站丨相隔8年再來香港開騷

BTS是次世巡名為《BTS WORLD TOUR》，將於今年4月9日在韓國高陽展開，接着會移師到東京，再到美國南部、墨西哥、歐洲、北美、南美等地演出，11月才回歸亞洲。至於香港站則定在2027年3月4日、6日至7日共3場演出，暫時未公布演出場地及售票詳情。《BTS WORLD TOUR》是BTS自2019年3月來港舉行《BTS World Tour：Love Yourself》後，相隔8年再來香港開騷。

根據Weverse（HYBE官方粉絲社群及內容平台）發布的官方公告，即將到來的巡演將是BTS歷來規模最大的一次。此次全球巡演將涵蓋34個地區，共79場演出，遍及亞洲、北美、歐洲、南美和澳洲。據知未來更會陸續在日本及中東等地增加場數。

BTS演唱會香港站丨舞台採用360度環繞式設計

BTS即將舉行的演唱會，將採用360度環繞式舞台設計，打造身臨其境的沉浸式體驗，讓歌迷成為表演的中心。這種形式亦令演唱會須在規範更大、能容納更多觀眾的場館。