陳穎欣陳考威澳洲舉行婚禮星級賓客團曝光 拉隊四處觀光準新娘學一動物賣萌

音樂監製陳考威（Gareth Chan）在年初在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》報喜，宣布與女星陳穎欣（Yanny）結婚，二人近日已抵達澳洲悉尼為婚禮準備，據指放假三星期，而一眾圈好好友已相繼到達當地。余文樂前日（12日）在IG貼相，而一對新人昨日則分享睇樹熊及袋鼠的照片，先行遊覽一番。

AK江𤒹生見識多烏蠅

余文樂分享的合照，見到有填詞人黃偉文（Wyman）及MIRROR成員陳卓賢（Ian），余文樂透露眾人食飯長達5小時。之後MIRROR成員江𤒹生（AK）、Dear Jane 成員伍漢邦（Jackal）就與一對新人陳穎欣及陳考威去睇樹熊、袋鼠，眾人餵食外又拍攝不少照片，其中準新娘子陳穎欣又站在樹熊下方，咬住葉扮樹熊拍片，少女心爆發。AK江𤒹生卻留言：「終於見識到澳洲有幾多烏蠅。」

Super Girls前成員蔡明思（Jessica）昨晚（12日）也有在限時動態分享已到當地，並曝光一對新人安排的酒店內貌，蔡明思表示：「多謝Yanny and Gareth圓我參加酒莊婚禮的夢」。另外準新郎陳考威也有轉發黃偉文與音樂人黃兆銘的三人合照，三人都表示等了很多年。

陳考威陳穎欣明年度蜜月

有「Threads管理員」之稱吳肇軒日前在threads透露出發去澳洲觀禮，打趣留言：「就快要坐七八個鐘長途機，我唔捨得呢兩日嘅Threads。」古天樂在下方留言：「麻煩管理員幫我恭喜一對新人！」吳肇軒入晒戲回覆：「好！交俾我啦！項太傅」。陳考威與陳穎欣室在澳洲舉行婚禮，只邀請小量親友出席，未有打算返港補儀式，由於陳穎欣婚後要開工，因此蜜月之旅預計要拖到2027年。

