游嘉欣禾稈冚珍珠洩最強Body 吳若希穿越古代情挑戴祖儀

影視圈
更新時間：20:15 2026-01-13 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-13 HKT

《尋歡作樂的姐姐》（13日）一集，第二小隊游嘉欣（游游）、吳若希、戴祖儀及麥玲玲繼續玩轉廣州、深圳，玩得相當招積，除了試搭無人駕駛「空中的士」暢遊廣州上空之外，還與一眾爆肌男、小鮮肉大搞Poolside Party，為旅程劃上完美句號。

北上作樂尋歡

為了測試她們「尋歡作樂」指數，製作組安排了不少與型男埋身接觸的Mini Game，期間戴祖儀玩輸遊戲要被「罰」與小鮮肉「壁咚」！今集亦是游游Show Quali之作，除在酒店房間上演了一幕「長腿無限好Fashion Show」外，又在健身期間大晒超結實老鼠仔；吳若希仲帶埋游游到集南法及希臘風於一身的「洞穴餐廳」瘋狂打卡。之後，游游、吳若希、戴祖儀又穿上不同風格的古裝，在一間古色古香的餐廳中大歎宮廷宴，一邊食一邊觀賞舞台效果十足的跳舞表現。

席間，吳若希、游游好奇為何戴祖儀選以異國風情古裝Look上陣？對此戴祖儀沒好氣稱：「我拍呢個節目（曬）黑咗五度呀！」作中性打扮的吳若希貪玩地以手指挑逗起戴祖儀下巴，兼策封對方為「大面公主」，氣得戴祖儀馬上「縮面」反擊，「收聲呀八婆」，相當搞笑。

