Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵劇名伶龍劍笙回歸掀搶飛潮 大批長者粉絲寒冬下通宵露宿排隊 孝順網民驚訝：粵劇界GD

影視圈
更新時間：21:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：21:00 2026-01-13 HKT

粵劇名伶龍劍笙（阿刨）魅力不減，引發的撲飛熱潮堪比世界級巨星！她將於一月至二月假西九文化區戲曲中心，公演經典粵劇《李後主》，另加開一場《笙藝光輝詠相傳》折子戲專場。消息一出，戲迷總動員出動，無論線上線下，均掀起瘋狂的搶購潮。

孝順網民呻網上購票大塞車

早在門票公開發售前，網上已是一片「撲飛」的緊張氣氛。有年輕網民分享，為了替家人購票，準時登入購票網站，卻發現系統顯示需要排隊「超過一小時」，令他不禁慨嘆龍劍笙是「粵劇界GD（G-Dragon）」。更有網民表示，自己曾成功搶購MAMA頒獎禮及Coldplay演唱會等一票難求的門票，但這次也被徹底「擊敗」，足見龍劍笙的驚人號召力。

相關閱讀：龍劍笙激罕現身！移居加拿大多年返港栽培後輩 網民讚保養得宜似40出頭

長者不畏嚴寒通宵「紮營」

而戲曲中心售票處外更出現墟冚場面，有網民指，早於1月5日傍晚已有人開始排隊，晚上已有過百人在此通宵留守，到翌日早上6時前，人龍已再增添百多人。從現場相片可見，排隊人士大部分是長者，他們帶齊摺凳、毛氈、行李箱等裝備，在寒冷天氣下通宵露宿，只為求得一張門票，親睹偶像的舞台風采，毅力驚人。這次撲飛盛況，再次證明龍劍笙在粵劇界的超然地位，其藝術成就與舞台風采，數十年來依然牽動著萬千戲迷的心，人氣絲毫不輸時下的國際級偶像。

相關閱讀：5個粵劇名伶近況！白雪仙依然好精靈 龍劍笙回流返港栽培後輩

97歲白雪仙豪宅設宴悼念任劍輝？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
01:20
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
影視圈
4小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
2小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
00:51
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大埔民政專員換人 鍾慧婷接任 陳巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹議
大埔民政專員換人 鍾慧婷接任 陳巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹議
政情
3小時前
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
影視圈
1小時前
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
00:58
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
6小時前