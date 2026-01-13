粵劇名伶龍劍笙回歸掀搶飛潮 大批長者粉絲寒冬下通宵露宿排隊 孝順網民驚訝：粵劇界GD

粵劇名伶龍劍笙（阿刨）魅力不減，引發的撲飛熱潮堪比世界級巨星！她將於一月至二月假西九文化區戲曲中心，公演經典粵劇《李後主》，另加開一場《笙藝光輝詠相傳》折子戲專場。消息一出，戲迷總動員出動，無論線上線下，均掀起瘋狂的搶購潮。

孝順網民呻網上購票大塞車

早在門票公開發售前，網上已是一片「撲飛」的緊張氣氛。有年輕網民分享，為了替家人購票，準時登入購票網站，卻發現系統顯示需要排隊「超過一小時」，令他不禁慨嘆龍劍笙是「粵劇界GD（G-Dragon）」。更有網民表示，自己曾成功搶購MAMA頒獎禮及Coldplay演唱會等一票難求的門票，但這次也被徹底「擊敗」，足見龍劍笙的驚人號召力。

長者不畏嚴寒通宵「紮營」

而戲曲中心售票處外更出現墟冚場面，有網民指，早於1月5日傍晚已有人開始排隊，晚上已有過百人在此通宵留守，到翌日早上6時前，人龍已再增添百多人。從現場相片可見，排隊人士大部分是長者，他們帶齊摺凳、毛氈、行李箱等裝備，在寒冷天氣下通宵露宿，只為求得一張門票，親睹偶像的舞台風采，毅力驚人。這次撲飛盛況，再次證明龍劍笙在粵劇界的超然地位，其藝術成就與舞台風采，數十年來依然牽動著萬千戲迷的心，人氣絲毫不輸時下的國際級偶像。

