蕭正楠爆蕭哈哈嘴刁似老婆 許惠菁難忘許紹雄愛吃紫薯椰汁年糕 齊現身「香港街市」挑戰做廚神

蕭正楠、許紹雄女兒許惠菁今日（13日）以「星級廚師」身份到青衣出席「香港街市12周年呈獻—新春家有廚神 廚神！家有！」啟動禮，更即場示範兩款賀年菜。蕭正楠指農歷新年會在媽媽家過節，因是大家族會好熱鬧和開心，又謂是潮州人所以不用入廚，不過返到自己屋企就由他煮，他透露兒子蕭哈哈最近食蝦增加蛋白質，又指他對食物很嘴刁，喜歡的會食到「唔唔」聲，不喜歡吃的就會避來避去，問到其腌尖口味是否遺傳爸爸？蕭正楠即笑說：「似媽媽多啲！」

蕭哈哈扮成大袋𢭃利是

蕭哈哈早前打扮成南瓜和聖誕樹，非常可愛，蕭正楠笑言新年時會將兒子扮成一個大袋去𢭃利是，更指要𢭃回他派了5、6年的利是錢，但會原封不動，全數入落兒子戶口。提到蕭正楠與許惠菁是鄰居，他指本來都想揸車載她來現場，但她已安排了車，加上待會他們也有不同的工作，所以各自前來，又謂今年新年也希望帶「哈哈」去她家一起開心，尤其大家也懂得煮食，一齊下廚也很開心。

新年選擇留港陪家人

許惠菁指今次是首次沒有爸爸許紹雄在身邊出活動，但幸好有鄰居蕭正楠在，令她感安心。許惠菁指農曆新年家裏都會煮飯，因公公婆婆會一起過年，自己也會落廚，但只限些簡單餸菜，自己整糕點居多，而爸爸媽媽最喜歡就是吃她整的紫薯椰汁年糕。對於今年是許紹雄離世後的第一年，許惠菁坦言一定有失落，她指聖誕節已經難過，相信新年應該更難過，只能當爸爸去了開工，因爸爸以前也試過因開工而不能一起過年，現在暫時只能這樣去調節心情。對於她養了12年的愛犬也在近日離世，許惠菁坦言沒有想過這麼快要面對，只能當牠去陪爸爸。她又指新年不會外遊，選擇留港陪伴家人，因自己與媽媽現時的狀況時好時壞，仍很難接受爸爸離世，明白這是需要時間去消化，並透露在新加坡的生意已放低，會回流香港發展，也會想嘗試做幕前活動。



