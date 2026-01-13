Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡燕妮兒子尹子維雙喜臨門？「內地第一美乳」嫩妻徐冬冬疑懷孕 外套遮凸肚街頭放閃

影視圈
更新時間：20:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-13 HKT

現年50歲、有「御用渣男」之稱的胡燕妮兒子尹子維，與比自己細15年的「內地第一美乳」徐冬冬相戀多年，兩人已於去年4月低調在香港註冊，將於下月分別在女方家鄉哈爾濱、以及杭州舉行婚宴。近日兩人被《東周刊》獨家拍得在中環甜蜜餵食雪糕，腹部微隆的徐冬冬以外套遮肚，步履緩慢，孕味極濃！

徐冬冬低胸小背心晒身材

當日天氣寒冷，略施脂粉並戴上眼鏡的徐冬冬，當時僅穿上白色恤衫內搭黑色低胸小背心，其火辣身材一覽無遺。兩人在該處一個意大利雪糕店外，徐冬冬拿着一支雪糕與老公尹子維「你一啖我一啖」品嚐，手口並用，徐冬冬來一口雪糕後，未夠半秒親把雪糕餵到尹子維口中，四目交投，盡在不言中。不過，即使徐冬冬當日內穿的是黑色衫，但仍見到其腹部微微隆起，似懷孕初期的婦女身形！

相關閱讀：曾肉搏吳彥祖男星2月婚禮觸礁？傳家暴內地「第一美胸」  揚言搞「一個人的婚禮」

尹子維緊張為老婆護航

「愛妻號」尹子維全程乖乖的讓徐冬冬餵食雪糕，但同時亦表現緊張地看着女方的腹部，不停用手輕掃，然後又把外套綁在女方的腰間作保護，似乎怕老婆被冷風吹着。其後尹子維快速把最後幾口的雪糕吃掉，看來不大想徐冬冬多吃。隨後見尹子維一臉溫柔的跟徐冬冬耳語，並主動為女方近腹部位置的鈕扣扣好，臨走前又叮嚀徐冬冬穿上外套，落樓梯時，見徐冬冬雙手緊緊護着肚子，步履緩慢，尹子維則站在後面傍實。早前，徐冬冬曾發文稱：「調理身體，備孕中，愛是相互付出」，明顯跟尹子維已有計劃組織家庭。

尹子維媽媽胡燕妮美照重溫：

