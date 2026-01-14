馮允謙新歌大玩食字 登山跑步讓心靈take個break 拍MV森林拋錨即學換車呔

「唱作王子」馮允謙（Jay）全新英文歌《Break Your Heart》MV已上架，除了字面上「心碎難過」的意思，還可以從食字角度「讓心靈take個break」變成發放正能量的意思，Jay希望今次的歌詞和MV能帶出療癒心靈、舒壓和放下的訊息：「今次新歌嘅音樂班底有我同T Ma作曲，作詞有我哋再加埋我細佬Tim Fung，編曲有T Ma，我同T Ma一齊監製。呢首歌去年一月寫，關於Healing（療癒），我哋生活遇到壓力、唔開心，我好想寫一首歌去療癒大家，聽到呢首歌可以relax (放鬆）、唔開心嘅事let go（放下）。」

人生首次換車軚

今次拍攝MV出動市值逾百萬港幣的Land Rover Defender，這架車主取名「雲石」的越野車，讓Jay憶起在加拿大生活的日子：「嗰陣時放假會自己揸車出去啲埠仔camping、去其他地方玩，呢種road-trip令人好relaxing、好療癒，聽住音樂揸車，令我心情好舒服，所以我好鍾意揸車周圍去，好多美好回憶。」根據MV劇情，Jay在森林拋錨即場換車呔，這是他人生首次換車軚，笑說：「我未試過突然爆呔，好彩！如果真係發生，我會call拖車或者搵人幫手。」導演安排了一位真正師傅從旁指導Jay換車呔，由上螺絲到搬車呔，他一手一腳，聽從師傅指示，鏡頭前有板有眼，鏡頭後充滿笑聲，拍攝順利。除了在森林取景，Jay還有釣魚、行山和欣賞香港夜景，「MV講我尋找自己，方法係行山、流浪，遇到迷失或唔開心，搵方法去let go。我曾經成日去行山，早幾年會同家人、朋友、另一半去行山，近年工作比較忙，改為做運動，例如跑步、做Gym、散步……時間易啲配合工作 。不過今日拍MV嚟到呢度，感覺好舒服，真係要考慮再抽返多啲時間行山，令自己更加平靜！」

放假盼回加拿大休息

Jay周末將舉行「BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026」，他爭取拍MV時化妝和交通時間、狂背歌詞，還帶結他隨時隨地練歌，笑說：「年紀越大，記歌詞越弱，一定要溫得好熟，要keep住唱先至記得！」演唱會未開始，Jay已想好騷後放大假，但工作檔期滿滿，未必如願，他說：「衝完一定要休息，因為排一個演唱會好大壓力，我同公司要求放一個月假，但佢哋話有工作，最初改為三個星期、兩個星期……工作緊要，希望有一個星期啦！（放假去邊度玩？）我諗返加拿大休息，去年真係飛咗好多地方工作，所以想返去見屋企人！」