金球獎｜辛潘被拍到頒獎禮公然吸煙 照片網上瘋傳被批不合法

「第83屆金球獎」於香港時間昨日在洛杉磯舉行，65歲的美國男星辛潘（Sean Penn）憑《一戰再戰》角逐最佳電影男配角，但最終敗給《情感的價值》Stellan Skarsgard。他更被拍到在室內吸煙，更煙駁煙吸不停，公然犯法。

叼着一根綠色物體上台領獎

辛潘與《一戰再戰》拍檔里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）同台，當時角逐喜劇組影后的姬蒂赫遜（Kate Hudson）走過來跟里安納度聊天，辛潘就在旁邊公然吸煙，未有理會在室內環境。尾聲時，辛潘與一眾演員上台領最佳喜劇時，都被拍到叼着一根綠色物體。

金球獎暫未回應辛潘吸煙爭議

辛潘的吸煙照於網上瘋傳，分享照片的記者留言表示：「這絕對不合法！」根據洛杉磯的法例，所有人禁止在封閉的工作場所、戶外用餐區、公園等吸煙和使用電子煙，最高罰款為324美元（約2,527港元）。據指《一戰再戰》金球最佳導演保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）都好想吸煙，但設法找室外地方抽煙。金球獎方面暫未回應辛潘吸煙的爭議。

照片由AI生成

另外，出爐金球音樂/喜劇影帝添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）帶同女友Kylie Jenner出席頒獎禮分享喜悅，其中有傳媒拍到Kylie拿着桌上自己的名牌與添麥菲討論，之後傳出名牌上寫上「Kylie Jenner-Chalamet」，後來證實該照片只是AI生成。