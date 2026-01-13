阮兆輝免添煩未過問兒子阮德鏘離婚事︰關心孫女情緒 南鳳借戲服予窮學生
發佈時間：17:45 2026-01-13 HKT
粵劇名伶阮兆輝、南鳳、吳仟峰及李龍等聯同一眾年青演員謝曉瑩、譚穎倫、文華等今日（13日）出席《當代港式粵劇傳承系列》活動。
有教無類
阮兆輝兒子阮德鏘日前在社交網公布與林司敏已於2025年離婚，阮兆輝則表示未真正了解。談到他是否與公眾同步得知阮德鏘離婚一事？阮兆輝坦言︰「比大家早少少知。」他表示兒子未有對他提及離婚，「我覺得不重要，只要他們開心便可，不應多問，我也會關心孫女的情緒。」續說：「如果去問個仔，只會畀佢負擔。」提到有指阮德鏘疑避前妻而離開港台，阮兆輝指那只是聽聞，同時嘆氣稱︰「這個世界未離婚的人，少過離婚的人。」在旁的南鳳認為︰「離婚只屬閒事，我睇得好輕。」
席上，阮兆輝建議一眾年輕演員要勤力，「我亦毫不留力，將師傅教導我的功力，傳去下一代，讓他們吸收後再轉化！」南鳳大讚年輕一輩演員各有長處，「近年有不少年青人學習粵劇，我好開心！」又指有些學生家境不好，「我非常樂意借出戲服、頭飾給他們使用。」
謝曉瑩透露是次由「香港靈宵傳」協辦活動，自覺使命在身，推廣香港風格的粵劇，又指跟譚穎倫曾拍檔合作，對方如今已是火紅演員。譚穎倫則指，在各前輩身上學到以不同思維演戲，「每人都有不同個性，我也希望傳承下去。」
