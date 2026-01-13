「波波」黃婧靈歎隱世燒鵝現誘惑眼神 油脂撈飯推遲瘦身大計

TVB飲食節目《美食新聞報道》由一班靚仔靚女包括「波波」黃婧靈、黃嘉雯（Carmaney）、蔡景行（行仔）等主持，昨晚（12日）的一集「大廚發辦」請來中菜廳行政總廚葉世昌師傅，他帶波波歎燒味及近日大熱「夠dope」的燒鵝。

鼎爺愛新派上海菜少油

提到燒味需具備的條件，葉師傅說︰「好食嘅燒味要講究肉本身嘅質感，仲有燒嘅程度加上肉汁嘅保留。」而另一樣獲波波盛讚的是熱騰騰的白飯，是不少燒味店忽略的一環，葉師傅解釋當飯夠熱時可以逼出燒鵝的油份，令白飯更香更加滋味；接下來的燒排骨、燒腩仔及豉油雞，每味都非常出色，波波直言要推遲瘦身大計。

此外，今晚（13日）「識食之人」李家鼎（鼎爺）又出動帶行仔試新派上海菜，鼎爺講解新舊之別︰「新派我接受多啲，味無咁濃、油亦無舊派咁多。」