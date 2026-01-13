周杰倫宣布參加澳網 自嘲：可能連球都碰不到就出局 豪言勝出將獎金全數捐出

周杰倫昨晚在社交網限時動態發文，預告「要宣布一件令人興奮又緊張的事」，未幾即揭曉自己於明天（14日）參加「澳洲網球公開賽」之表演賽「One Point Slam（一球制勝）」，首踏足國際網球賽事，引發粉絲騷動。

採取一球定生死賽制

周董宣布消息後，澳網官方社交網也同步發文，形容周董是從征服體育館的音樂天王，到電影角色《青蜂俠》Kato，這次跨界作為網球選手正式加入澳網舞台。而周董參加的表演賽，採取雙方球員一球定生死賽制，僅憑一分就決定晉級或淘汰，高度娛樂性，雖然本身球技不俗的周董發球速度都達每小時160公里，以前與台灣網球好手謝淑薇對打也獲連對方的教練稱讚，不過周董昨晚發文也幽默自嘲可能連球都碰不到就出局，笑言「如果可以 我選擇我發球 至少可以碰到球」。他也溫提粉絲指比賽是一分制有可能不到一分鐘就結束，因此無需特地遠行觀賽。而經常行善的周董更承諾若自己勝出球賽就會將高達100萬美元的獎金全數捐出。